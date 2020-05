Nebezpečný přechod před dálnicí z Prahy nahradí tunel pro pěší

Na křižovatky nebo přechody přes dálnici narazíte na východ od Česka vcelku běžně. Těmto extrémně nebezpečným řešením se v rozvinutějších částech světa snaží dopravní projektanti vyhýbat. V Česku semtam na podobnou šílenost narazíme i dnes. Známý je právě přechod pro chodce na pražské Zbraslavi, kterým pěší překonávají čtyřproudovku, která se tam právě rozjíždí do příbramské dálnice D4. To se za pár let konečně změní. Pěší a cyklisté budou frekventovanou ulici podcházet tunelem.

Pražští radní začátkem května schválili výběr dodavatele projektové a inženýrské činnosti na podchod na komunikaci Strakonická nedaleko od sjezdu z dálnice D4, který propojí ulice Lesáků a Za Dálnicí v městské části Praha Zbraslav.



Dodavatelem bude společnost Sagasta, která zajistí dokumentaci pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, včetně následného dozoru při výstavbě. Současná poloha tamního málo využívaného přechodu kousek od nájezdu na dálnici D4 nutí řidiče zpomalit z 90 na 50 km/hodinu a snižuje plynulost dopravy.



„Každý řidič toto nepříjemné místo zná. Kousek před dálnicí D4 na Strakonické musíme zpomalit na padesátikilometrovou rychlost kvůli přechodu pro chodce, který při jeho současné podobě a poloze v podstatě nikdo nepoužívá. Novým podchodem zvýšíme plynulost automobilové dopravy při výjezdu z Prahy a příjezdu do ní a zvýšíme bezpečnost chodců. Současný stav není pohodlný vůbec pro nikoho. Přejít čtyřproudovku v tomto místě je dnes adrenalinový sport a pro řidiče zbytečné zpomalení,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Toto místo, kde musí řidiči v kopci brzdit na padesátku je také oblíbeným lovištěm policie s radary. „Někteří namítali, že nikdy na přechodu nikoho neviděli. Praha ale přechod musí udržovat, protože v příznačně pojmenované ulici Za Dálnicí je několik rodinných domů. Přechod je pro ně jediným pěším spojením s městem,“ komentuje magazín Autobible.

„Projektant byl vybrán na základě multikriteriálního hodnocení z celkem dvou nabídek s cenou 2 787 000 Kč bez DPH. Při jejich posuzování se zohledňovala kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a celková výše nabídnuté ceny,“ uvádí pražský magistrát. „Zadání pro schváleného dodavatele dokumentace vzniklo po vyzvání tří architektonických kanceláří, aby vytvořily architektonické studie včetně dopravního a konstrukčního řešení v místě mezi ulicemi Lesáků a Za Dálnicí.“ Dvě představily jako řešení lávku, jedna podchod.

Osmičlenná komise složená ze zástupců Prahy, architektů, urbanistů a starostky Prahy-Zbraslav Zuzany Vejvodové se většinově shodla na variantě podchodu architekta Josefa Habersbergera, díky kterému cyklisté a pěší budou překonávat nejmenší převýšení. Zároveň toto řešení umožňuje potenciální bezproblémové rozšíření komunikace Strakonická.

„Do patnácti měsíců budeme mít hotovou dokumentaci, a pokud vše půjde podle bez problémů, mohli bychom na přelomu let 2021 a 2022 začít stavět,“ dodal Adam Scheinherr. Až bude podchod v provozu, pravděpodobně dojde ke zrušení rychlostního limitu v daném místě a bude tam osmdesátka.