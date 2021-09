Autozápisník: Rolls zachraňuje kachny a uleželý mclaren stojí 444 milionů

Maso to má ve Wolfsburgu spočítané, stejně jako Fabia v „Bolce“. Šéf VW Diess se při dovolené potýkal s dobíječkami, zatímco u Rolls-Roycu řešili kachny a u Toyoty počítali ovečky. Bugatti v srpnu udělalo pěknou botu a famózní McLaren F1 má nově hodnotu jako 334 kilogramů zlata!



Rozmarné léto bylo úrodné zajímavými událostmi. I v srpnu nás z pohledu novinek a zajímavostí čekala bohatá sklizeň. Opět jsme oddělovali zrno od plev, vybrali ty nejvyzrálejší plody a vše s lehkou nadsázkou okomentovali. Na semaforu se rozsvítila zelená, vyrážíme. Jste připoutaní?

Botník místo garáže. Když u Bugatti viděli, jak se konkurence spojuje s výrobci sportovních bot, rozhodli se, že nemohou zůstat pozadu. Spojili síly s italskou značkou UYN (Unleash Your Nature), která se honosí používáním speciálních přírodních vláken a bezešvých technologií, které zajišťují dobrou prodyšnost, rychlost schnutí, měkkost a pružnost. Inspiraci přitom tvůrci hledali v designu modelu Chiron.



Již v červnu ale francouzskou značku předběhlo Ferrari, když ve spolupráci s Pumou představilo sportovní boty Puma ION F, inspirované supersportovním modelem Ferrari SF90 Stradale se zajímavým designem a magnetickou sponou. Zkraje letošního roku se blýskl Lexus teniskami RTFKT Streetwear inspirovanými modelem IS F Sport. Jednalo se ale jen o „koncept“, který vznikl v jednom kusu. To fešáckou sportovní obuv od Pumy inspirovanou vozy 911 Turbo si je možné koupit v mnoha provedeních. Řada obsahuje specifický model obuvi pro každou generaci Porsche 911 Turbo s odpovídajícími barvami typickými pro konkrétní období.

Vlčí hlad na Vlčím hradě. Poté, co slavné volkswagenské currywursty zčásti přešly na vegetariánskou verzi, ve Wolfsburgu přitvrdili a v kantýně správní budovy již budou nově vařit jen bezmasá jídla, výjimkou budou občas jen ryby. Kdo chce klasické vepřové párky, musí potupně do kantýny přes ulici (čtěte víc). Asi aby spálil nadbytečnou energii.

Uhlíková stopa masa evidentně nenechává vedení Volkswagenu spát. Osvědčená salámová metoda se tedy určitě uplatní i v tomto párkovém provedení. Na přechodu na veganské menu ve všech jídelnách VW ale bude ještě nutné „ideově zapracovat“. Výpadky masových currywurstů během koronaviru kvůli zpřísněným hygienickým předpisům totiž vzbudilo pozdvižení mezi pracovníky na linkách. A odborářská šéfová, Daniela Cavallová, dcera italských imigrantů, která má k salátům a těstovinám jistě hodně blízko, musela currywursty uhájit. Mimochodem, právě tyto párky jsou nejprodávanějším produktem Volkswagenu (čtěte zde).

Klasické vepřové párky z produkce Volkswagenu: oblíbené, ale již ideově nevyhovující.

Vyřazovat ale bude Volkswagen maso postupně i z nabídky svých kantýn po celém světě, v roce 2025 by se měla vařit jen bezmasá jídla. V Mladé Boleslavi budou určitě bedlivě sledovat, zda jim z menu náhodou nemizí svíčková či řízek. Pokud by byly nějaké indicie, že ano, tak by možná v odborářských kancelářích došlo i na scény v duchu Homolkových: To tě říkám, Ludvo, jestli si tu svíčkovou neprosadíš, tak seš u mě mrtvej Homolka!

Vypadá to lákavě, ale z hlediska principu je to stejné, jako nadiktovaná elektromobilita…

Český golf (na odstřel). Rostou? Rostou! Fabia se řadí do kategorie „malých aut“, ale již přerostla někdejší kompakty. Její nová, v pořad již 4. generace, je tak velikostně již někde na pomezí VW Golfu 4. a 5. generace, přičemž rozvor má větší než u Octavie I, když v tomto parametru zaostává za Octavií II jen o 14 mm. Na délku se Fabia poprvé dostala přes čtyři metry. Narůst vnějších rozměrů byl zčásti samozřejmě i kvůli větším deformačním zónám (jak jezdí, čtěte zde). Novinku na Linkedinu „otestoval“ i šéf Škody Thomas Schäfer.

Exit pro Fabii Combi: Současné provedení se bude vyrábět ještě do konce příštího roku, nástupce již nedostane.

Fabia sice narostla, ale oproti předchozím proklamacím z těch nejvyšších koncernových míst se již nedočká verze kombi (čtěte zde). Současné provedení se ale bude vyrábět ještě do konce příštího roku. Je to paradox, lehké prostorné auto se již kvůli chystané normě Euro 7 a překročení přidělených emisních limitů pro celkovou produkci nevyplatí. Podle šéfa škodováckých odborů Povšíka přitom byla kombi verze již z velké části vyvinuta a vývoj stál téměř miliardu korun. Že by tento prostorově velkorysý model lidé chtěli a kupovali, nikoho nezajímá. Emisní normy likvidují dostupné lehké vozy a upřednostňují drahá a těžká monstra, jako je Enyaq.

Čtvrtá generace Fabie je podle všeho i tou poslední. Ani hatchback se totiž již kvůli drahým systémům čistění spalin a stále početnějších bezpečnostních systémů nevyplatí. A z kola ven půjde i Scala. Ostatně modelová skladba škodovek v nižším cenovém spektru bude výhledově kvůli elektromobilitě hodně odlišná od toho, na co jsme dnes zvyklí. Víc čtěte zde.

Divoká novinářská kachna? Vypadá to celé podezřele, ale je to regulérní zpráva od tiskového oddělení Rolls-Royceu, a Apríl je ještě daleko. Model Cullinan prý přepravil na pozemek továrny Rolls-Royce v Goodwoodu patnáct divokých kachen.

Vrátily se tam po čtyřech měsících, kdy tato osiřelá kachní mláďátka objevil na firemním parkovišti člen ostrahy. Poté se o ně postarali a do dospělého věku je vychovali zaměstnanci veterinární kliniky v Sidleshamu. Komfortní cestu zpět divoké kachny absolvovaly v přepravních boxech. V této souvislosti prý dokonce padl i návrh, že by se nyní mohl měřit objem zavazadlového prostoru Cullinanu podle nové metriky v tzv. „kachnolitrech“. Ale to je nejspíš již opravdu taková novinářská kachna. Tou ale naopak rozhodně není fakt, že v Goodwoodu chovají i 250 000 včel, pro které dokonce postavili úhledné úly (čtěte víc). Vyprodukovaný med je prý určený pro zákazníky, kteří si tam přiletí naspecifikovat auto. Jen jestli jim ho nemažou kolem úst…

Vykutálené kulaté výročí. Toyota Corolla jakožto historicky nejprodávanější automobil světa oslavila 50 milionů vyrobených kusů. Světový bestseller, který spatřil světlo světa, má velký náskok před Volkswagenem Golf (teprve se blíží k 40 milionům), který ztrácí dech a v červenci ho na čele evropských statistik předstihla Dacia Sandero. Corolla ale „jede“ a i loni byla nejprodávanějším automobilem na světě (1 134 262).

Toyota Corolla se vyrábí již 55 let.

Tato řada se dočkala již dvanácti generací, jejichž koncepce se navíc od o osm let mladšího VW Golfu a zejména VW Brouku, který byl po celou dobu konstrukčně identický, během let měnila. Pozici Corolly tak nejspíš hodně dlouho (možná nikdy) nikdo neohrozí. Corolla se úspěšně prodává po celém světě a těch 50 milionů je nejen kulaté, ale možná i tak trochu vykutálené výročí. Jedná se totiž vlastně o nejvyšší počet aut, na která nalepili štítek se stejným jménem. Označení Corolla totiž nesly a nesou velikostně různé automobily. Kdyby si jiní výrobci ponechali během let jednotné označení a neměnili ho, mohli jsme třeba psát, že je tím nedosažitelným bestsellerem Ford T.

Corolla Ceres se prodávala v domácím Japonsku v letech 1994 až 1998.

Diessova investigativní elektromobilní dovolená. Šéf VW vyrazil na dovolenou. Ještě předtím ale Herbert Diess vyoral hlubokou brázdu prostřednictvím konceptu elektrického traktoru. A před odjezdem do Itálie se svezl na surfu s elektrickým pohonem po kanálu Mittelland ve Wolfsburgu, aby poslal pozdrav svým zaměstnancům.

Na cestu, stejně jako loni, vyrazil s elektrickým VW ID.3 do Itálie. A to již taková pohoda nevládla. Jak si Diess posteskl na sociální síti Linkedin, potýkal se s obsazenými nabíječkami v síti Ionity, kterou Volkswagen spolufinancuje. Při průjezdu Brennerským průsmykem se mu nepodařilo nabít vozidlo tam, kde původně plánoval, všechny čtyři nabíječky byly obsazené. Nakonec auto dobil v italském Trentu. Ani v tomto případě nešetřil kritikou: „Stále žádné WC, žádný automat na kávu, stojan mimo provoz, rozbitá nabíječka, smutný stav. Takto rozhodně nevypadá prémiový zážitek z nabíjení v síti Ionity!“ A to se ani nezmínil o neúměrně vysokých cenách za rychlonabíjení.

Chtělo by se říct: No, prostě taková normální elektromobilní dovolená… Šéfové Ionity by konečně měli ve vlastním zájmu začít sledovat Diessův profil na Linkedinu! A Diess by si možná měl na příští dovolenou pro jistotu půjčit od svého kamaráda Muska nějakou Teslu.

Zlatá auta. Vozy britského konstruktéra Gordona Murraye se vyvažují zlatem, a to doslova. V srpnové aukci Gooding & Company v Monterey stanovil McLaren F1 letošní aukční rekord, když se vůz z roku 1995 s pouhými 390 najetými kilometry prodal za 20 465 000 dolarů, tedy téměř 444 milionů korun. Jedná se o vůbec nejdražší vůz tohoto typu na světě. Původní cena jedné z pouhých 64 silničních verzí přitom byla dvacetkrát nižší. Přesto se jedná o dobrou koupi, neboť takto výjimečné auto se nepochybně ještě časem zhodnotí.

Pro ty, kdo mají rádi auta, to je určitě lepší volba než investovat do zlata, jehož cena rovněž rychle roste. Pro zajímavost – za peníze vynaložené za tento vůz o hmotnosti 1 137 kg byste měli plných 334 kg zlata. To nejnovější Murrayova okruhová 25kusová verze fascinujícího supersportu GMA T.50s Niki Lauda váží pouhých 852 kg a přijde s daní na cca 112 530 000 korun. Místo něj byste tedy pořídili téměř 85 kg zlata. Je to sice auto s fantastickými vlastnostmi, ale zavřené v garáži nejspíš za takových dvacet let dokáže vygenerovat hezký zisk. Jen vydržet to do něj nesednout a jen trpělivě otírat prach…

