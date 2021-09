KOMENTÁŘ: Blízká budoucnost motorismu je v autech, která se nedají vyrobit

Auta vyvíjejí inženýři, lidi uzdravují doktoři, ale pravidla jim určují lidé, kteří o autech nebo zdraví vědí akorát to, že auto jezdí a nebýt nemocný je prima. Potvrzuje se to stále víc. Automobilky jen zděšeně čekají, co zákonodárci vymyslí a schválí. Do procesu tvorby norem přece nemají odborníci na daný obor co kecat, že?

Tyto předpisy vyžadují vysokou úroveň technických znalostí zasazenou do dalších souvislostí. Je proto třeba reflektovat realitu a technické možnosti, které nejlépe popíšou odborníci – a ti jsou samozřejmě v automobilkách nebo v konstruktérských kancelářích, nikoli v ekoaktivistických skupinách nebo politických klubech. Bohužel, opravdoví odborníci, kteří jsou schopni celou problematiku v její komplexnosti popsat a vysvětlit, mají většinou v Bruselu dveře zavřené, protože jsou dopředu odmítáni pro svou práci pro autoprůmysl, ekoaktivisté mají naopak dveře otevřené.