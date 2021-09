Evropou plánovaná budoucnost Škody: Fabia za půl milionu a konec Scaly

Nově se Schäfer opřel do připravované emisní normy Euro 7. O její podobě se zatím stále diskutuje, reálně však hrozí, že bude schválena její extrémní varianta, která by znamenala konec aut se spalovacími motory dřív, než na kdy ho určila Evropská komise klimatickým plánem Fit for 50 v rámci Zelené dohody pro Evropu.



„Pokud přijde Euro 7 tak, jak se o něm mluví, bude to znamenat, že Fabia zdraží nejméně o šest tisíc eur (asi sto padesát tisíc korun),“ řekl Schäfer pro britský magazín Auto Express.

A připomněl, že takové zdražení je samozřejmě citelnější pro kupce fabie než kodiaqu za milion a půl. „Je to šílené,“ poznamenal. To znamená konec aut, která se dnes prodávají pod dvacet tisíc eur (psali jsme o něm zde). Automobilky na to, že nelze vyrábět rentabilně malá auta, poukazují už dlouho. Legislativa pro ně vyžaduje stejné emisní a bezpečnostní systémy jako pro velké vozy, u nichž se ovšem zvýšení ceny neprojeví tak drasticky.

Z trhu tak už téměř vymizela konvenční miniauta a začíná se mluvit i o tom, že ekonomický smysl nebudou automobilkám dávat ani auta třídy Fabie, což teď Schäfer potvrdil.



„Není jasné, jak to bude s možností prodeje vozů se spalovacími motory s ohledem na připravovaný emisní standard Euro 7. Vše totiž nasvědčuje tomu, že malá a lehká auta jej, ač produkují nejméně emisí CO 2 , nebudou schopná splnit. Přitom Euro 7 by mělo začít platit už od roku 2025,“ píše magazín Autoweek.



Už před dvěma roky se z nabídky značky odporoučelo nejmenší Citigo, jehož závěrečnou sérii Škoda elektrifikovala a vyprodala během velmi krátké doby (čtěte zde). Při představení aktuální nové Fabie pak zástupci automobilky zmiňovali, že její chudší a slabší specifikace mají nahradit v nabídce značky právě Citigo.



Fabia (jak jezdí, čtěte zde) začíná aktuálně na 330 tisících. Pokud by měla zdražit o 150 tisíc, dostane se na dohled půl milionu korun, kde nyní startuje s cenami Octavia (nejlevnější je aktuálně za 494 900 korun).

Mezi Fabií a Octavií, které jsou tradičními pilíři prodejů Škody, je ještě model Scala. Ten v roce 2019 nahradil Rapid, kterých automobilka vyrábí kolem šedesáti tisíc ročně. Německý specializovaný magazín Automobilwoche nyní přišel s informací, že se Scala nástupce nedočká. Vůz v nabídce dožije, dokud ho z ní nevyžene Euro 7 – úprava motorů a vozů podle nových požadavků je vždy velmi nákladná, ve chvíli, kdy by občerstvování Scaly bylo příliš drahé, má tedy přijít její konec.

Osud Scaly má stejného „pachatele“ jako ukončení prací na nové Fabii Combi. Kvůli Evropou plánovanému přechodu na elektromobilitu nemají automobilky prostor ani peníze na vývoj normálních aut.

„Extrémně přísná emisní norma EU7 nyní ještě dále dramaticky zrychluje transformační proces směrem k elektromobilitě. Potřebujeme proto nejen víc elektromobilů, ale musíme se také rychleji, než se plánovalo, rozloučit s některými produkty se spalovacím motorem. V neposlední řadě proto, že dodržení této emisní normy je spjato s velmi vysokými náklady. Společně jsme se proto rozhodli, že budeme důsledně investovat do budoucnosti a že se včas rozloučíme s modely se spalovacím motorem, jako je Škoda Fabia Combi,“ napsal škodovákům v minulém týdnu Thomas Schäfer. O Scale tedy bude platit to samé – musí udělat místo elektromobilu (snad modelu Elroq). To by mělo nastat kolem roku 2025.

Pravděpodobně posledním modelem se spalovacími motory v nabídce Škody měl být vysoce profitabilní Kodiaq. Extrémně úspěšné velké SUV automobilka uvedla na trh v roce 2016, letos představila jeho facelift a nová generace je naplánovaná na rok 2024. Do jeho milionové cenovky se cena za emisní laboratoř v supersložitém výfukovém systému schová totiž líp než do Fabie za čtvrtinu. Pro zajímavost: aktuálně autům zdražily výfuky o pět set eur, protože zdražila platina.