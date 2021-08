Škoda Elroq má jasný cíl: srazit cenu elektroaut pod půlmilion

Aktuální nabídka masových značek začíná u bateriových aut na tři čtvrtě milionu korun, plně použitelný elektromobil vyjde vždy spíš aspoň na milion. Do vysoké cenovky velkého dobře vybaveného auta se lépe schová cena drahého trakčního akumulátoru. Na akceptovatelnou úroveň dnes srážejí ceny aut do zásuvky různé dotace, automobilky ovšem vědí, že to nebude trvat věčně. Chtějí se tak dostat s cenami k magické hranici půl milionu korun, po evropsku 20 tisíc eur.



Renault nově oznámil, že jeho nejprodávanější elektromobil jménem Zoe nahradí atraktivnější model R5, který svým retrovzhledem odkáže na slavný model automobilky ze sedmdesátých a osmdesátých let (předchůdce Clia). Auto na nové bateriové platformě značky dorazí v roce 2024.

Konkurovat si budou s triem německého koncernu Volkswagen: ID.2, Škodou Elroq a sbratřeným modelem se značkou Seat. Koncern VW pro své masové značky plánuje další trio trojčat na elektrické platformě MEB, tentokrát se mají vyrábět podle informací německého tisku ve španělském Martorellu. Má jít o malá SUV. Mezi prvními má kolem roku 2024 dorazit právě škoda, automobilka si jméno Elroq na patentovém úřadě rezervovala letos na jaře. U Seatu by mohlo mít elektrické dvojče malé škody jméno Acandra.

Společně s nimi má dorazit malý bateriový volkswagen, dokonce se spekuluje, že by mohlo jít o dva modely: ID.1 jako malé SUV (také kolem roku 2024) a následně ID.2 jako k němu patřící hatchback (v roce 2027); magazín Automobilwoche o něm mluví jako o „novém Polu“, tradičním úspěšném modelu značky VW.

Škoda letos v červnu při prezentaci své nové strategie do roku 2030 oficiálně oznámila, že se její portfolio rozšíří minimálně o tři další čistě elektrické modely, které budou cenou a velikostí pod úrovní modelu Enyaq iV. Dá se tedy čekat, že Elroq dostane ještě podobně velikého sourozence, podobně jako k sobě patří aktuální modely Scala (hatchback) a Kamiq (crossover). Více o nové strategii Škody čtěte zde.