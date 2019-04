První jízda škodou nové éry. Scala je pořád na internetu a jezdí, jak má

To také znamená, že podvozek bude mít stejně jako u Rapidu jednoduchou zadní nápravu, což ovšem nemůže nikdo škodovákům vyčítat. Dražší a sofistikovanější víceprvkové zadní zavěšení opouštějí kvůli úsporám i auta vyšších tříd, než je Scala. Takže ji má ve variantách se slabšími motory i Octavia s VW Golf.

A jen tak na okraj: zadní nápravu tvořenou torzní příčkou mají i základní provedení Fordu Focus, který si právě víceprvkovým zavěšením vyšlechtěným k dokonalosti před dvaceti lety zadělal na nesmrtelnost. Na závěr k tématu ještě dodejme starou pravdu, že nejdůležitější je pečlivé ladění, takže například starší korejská auta s víceprvkem třeba Renault Megane s „torzkou“ jízdně předčí.



Po Rapidu se některým (a možná i některým dealerům) bude trochu stýskat. Bylo to praktické auto pro lidi, pro něž byla Fabia malá a Octavia už moc velká (nebo spíš drahá). Ale Rapid se zkrátka nechytil tak, jak si asi automobilka představovala, takže ho čekal stejný osud jako Roomster – nahrazení úplně novým autem s novým jménem. Takže je tady „Scala“ – z latiny (nebo italštiny) vycházející slovo znamenající schody nebo žebřík.

Po prvních kilometrech můžeme říct, že přesně splnila očekávání - ničím neohromí, ale nejde jí ani nic moc vytknout.

Velká zvenku i uvnitř

Škoda vsadila na svůj vyzkoušený recept na úspěch. Sází na velikost a prostor, ale na jednodušší techniku. Škodovky se často nacházejí někde uprostřed mezi automobilovými třídami. Typické je to pro Octavii, která je větší a prostornější než vozy nižší střední třídy, ale naopak levnější než auta řazená do třídy střední.

Scala jde rozměrově přímo do nejsilnějšího a v Evropě stále nejdůležitějšího segmentu, kde kraluje VW Golf. S délkou 4 362 mm je tak sice o něco delší než stávající král, kterého však čeká generační výměna, ale jinak je víceméně srovnatelný s ostatními hlavními konkurenty – Fordem Focus (délka 4 378 mm) nebo Kiou Ceed (4 310 mm). Octavia je zhruba o 30 centimetrů delší. Však o Scale Škodováci občas také mluví jako o Octavii hatchback.

Scala jde ve stopách svých větších sourozenců Octavie a superbu a soupeře na podobné délce překonává velikostí kufru. Jestliže Focus má 375 litrů zavazadlového prostoru, Kia Ceed 395 litrů a stávající VW Golf 380, tak majitel Scaly dostane 467 litrů pro náklad. Kufr je dvouúrovňový s nastavitelnou výškou podlahy.

Rozměrově sice Scala zrovna toho Golfa překonává, ale férově je třeba přiznat, že technicky nepůjde o srovnatelná auta. Scala je totiž postavená na koncernové modulární platformě MQB A0, kterou má třeba menší Volkswagen Polo. V celkových rozměrech nebo prostornosti to, jak je vidět, vůbec nevadí, omezení je spíš technické. Že platforma neumožňuje zástavbu pohonu 4x4, nejspíš nikomu nevadí a o víceprvkové nápravě už byla řeč. To však není žádná novinka nebo krok zpět, u Rapidu to bylo taky tak.

Scala je společně s SUV Kamiq, které dorazí za pár měsíců s vyšší stavbou karoserie a podvozkem a třeba identickou přístrojovkou jako Scala, největším autem koncernu VW na této variantě platformy MQB určené pro malá auta. Jestli je to snaha o úsporu nebo důkaz šikovnosti škodováckých konstruktérů, si každý srovná sám.

VIDEO: Škoda Scala - asistenční systémy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A optický dojem umí Scala udělat perfektní. Vnější design je hodně dynamický, po éře Kabanismu, kterému jsou vlastní ostré hrany, jež nejvíc reprezentuje Superb, se Škoda vrací k více oblým liniím. Otázkou je, jak rychle bude tento dynamický design stárnout, protože dřívější jednoduchý styl škodovek, typicky třeba první Fabie nebo Superbu, není ošklivý ani po mnoha letech.

Šířkou interiéru Scala převyšuje Rapid a materiálovým provedením je dokonce lepší než Octavia. Nově vybrané materiály působí až prémiově, luxusní jsou také široká sedadla. Nechybí ani spousta odkládacích prostor. Vzadu je místa podobně jako v Octavii, což znamená hodně. Trochu překvapí, že v zadním opěradle údajně nebude otvor na prostrčení lyží, alespoň v ceníku jsme takovou položku nenašli.

Stále na příjmu

Škoda chce, aby jedním z hlavních témat Scaly byla moderní technika v oblasti informačních a zábavních systémů. Holt, dnes už začíná být důležitější, jak moc je auto konektivní, než jak jezdí. Podle Škodovky to právě tak zákazníci chtějí a nás pár dinosaurů to nezmění.

Scala zaujme zejména tím, že jde o první vůz značky, který má uprostřed palubní desky volně stojící displej s úhlopříčkou až 9,2 palce v podobě tabletu, podobně jako to má většina nových aut. Designéři to tak navrhují proto, že kromě toho, že to má působit rafinovaně a prémiově, by v případě, že by chtěli velkou obrazovku zakomponovat do hmoty palubní desky, byla přístrojovka příliš mohutná.

Díky sériově zabudované eSIM kartě s připojením LTE je Scala prvním vozem mladoboleslavské automobilky, který je „Always Online“, tedy disponuje nepřetržitým připojením k internetu. Vývojáři slibují třeba i to, že v blízké budoucnosti bude možné si přímo do vozu stáhnout aplikace, jejichž prostřednictvím půjde ovládat chytrou domácnost.

Navíc Scala jako první auto nabízí bezdrátové připojení nejen Apple CarPlay, ale i Android Auto, a to prostřednictvím palubní wi-fi. Takže až to vše bude v ČR oficiálně k dispozici, spojení mobilu s autem to velmi usnadní. Technici Škoda Auto toto řešení ladili přímo s Googlem. Jako první koncernový vůz může mít Scala také virtuální palubní displej bez nutnosti objednat vestavěnou navigaci. Ta umí pracovat dynamicky a přizpůsobovat se provozu, hledat v mapách, vyhledávat cíle na internetu, zkrátka všechno to, co už umí smartphone ve vaší kapse.

Ptáte se, co se stane, když vypadne internetové připojení? Navigace přestane být „chytrá“ a bude navigovat v offline módu, než se zas připojení chytí. Jen pro úplnost: všechny tyto chytré multimediální systémy nepropočítají trasu se zohledněním dopravní situace na palubě vozu, ale na serverech. Koncern VW je má umístěné v Lipsku.

Jezdit umí dobře

Ale ty z nás, kteří prozatím auto používají spíš jako dopravní prostředek než mobilní telefon, budou zajímat i jízdní vlastnosti.

Podvozkově ani řízením Scala nenadchne, ale ani neurazí. Typicky řidičské auto jako Mazda 3 nebo Ford Focus to prostě není, ale i přes tvrdší nastavení filtruje nerovnosti vcelku slušně. Scala má o osm centimetrů delší rozvor než Polo a úplně jinak nastavené tlumiče. Základní konstrukce náprav zůstala proti Rapidu v podstatě stejná, ale použité materiály jsou trochu jiné, takže nápravy jsou lehčí a jinak naladěné, navíc uložené v hydraulických silentblocích. Oproti Rapidu je znatelný posun v komfortu i v jistotě v zatáčkách, auto je celkově o něco stabilnější.

Zvolit lze i o 15 mm snížený sportovní podvozek. Není adaptivní, ale má dvě varianty nastavení tlumičů. Ke sportovnímu podvozku asi bude řidičům chybět výkon. K dispozici jsou totiž tři benzinové motory o objemu 1,0 a 1,5 l a jeden naftový motor o objemu 1,6 l s výkony od 70 do 110 kW. V průběhu roku 2019 bude následovat motor 1,0 G-TEC 66 kW s provozem na ekologický zemní plyn (CNG). Sportovní podvozek půjde objednat ke všem těmto motorizacím.

VIDEO: Škodovka představila svůj nový model Scala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krátce jsme vyzkoušeli 1.0 TSI o výkonu 85 kW a 1.6 TDI o stejném výkonu. V dynamice mezi nimi není překvapivě příliš velký rozdíl, oba se z nuly na sto dostanou za zhruba deset sekund, benzin je o tři desetinky rychlejší. Naftový agregát je citelně hlučnější. Benzinový tříválec bezproblémově funguje i ve větší Octavii, tak není důvod, aby nefungoval ve Scale. Má příjemný chod bez vibrací a po překročení zhruba 2 000 otáček přiměřeně rád zrychluje až k hranici 5 000. Na měření spotřeby jsme ujeli příliš krátkou vzdálenost.

Už delší dobu jsou známy ceny. Stejně jako podražil Karoq, když nahradil Yetiho, tak i Scala je cenově výš než byl Rapid. Zatímco starší model šel koupit i těsně pod 300 000 Kč, novinka startuje na 394 900 Kč. Nejde však srovnávat pouze nejnižší ceny. Scala totiž jednak vstupuje na trh bez základního stupně výbavy Active, ale rovnou v Ambition. Také od začátku není v nabídce slabší agregát 1.0 TSI 70 kW (nyní se začíná s verzí 85 kW), se kterým bude ceníková vstupní cena 369 900 Kč.

Ve výbavě nechybí věci, za které si bylo třeba dříve připlácet, například manuální klimatizace, tempomat, mlhovky, systém hlídání jízdních pruhů, Front Assist, elektricky ovládaná přední okna i zrcátka. Už v základu jsou rovněž některé věci, za které se u konkurence připlácí, například asistent udržování v jízdním pruhu. Scala tak má na svou cenu velmi bohatou výbavu a s ní je ceníkově levnější než většina konkurence. Není to však auto pro ty, kteří různé asistenční a jiné elektronické systémy nechtějí. Pro ně pak zůstávají volbou vozy jako Fiat Tipo.