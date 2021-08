Velká rána pro novou Fabii. Kombík nebude, pro Škodu není rentabilní

Právě prosazení nové kombíkové Fabie bylo považováno za první velký úspěch od loňska nového šéfa značky, pochválil ho za to i koncernový šéf Herbert Diess.

Podle informací iDNES.cz se však aktuálně zjistilo, že škodováci nedokážou postavit kombíkovou Fabii tak, aby byl projekt rentabilní, pasoval do stále přísnějších emisních regulí a bylo to ekonomicky únosné.

Hlavní důvod je i přes nadšení v Mladé Boleslavi a Wolfsburgu z počátku roku v penězích: nevyplatí se to. Vývoj druhé karosářské verze by byl jednoduše moc drahý. Udělat z hatchbacku kombík už dávno není jednoduché protažení karoserie; auto se vyvíjí, rozbíjí v crashtestech a ladí zvlášť – vlastně se staví znovu.

Svou roli v konečném účtování, které rozhodlo o tom, že kombík nebude, mohlo sehrát také to, že neexistuje žádné vozidlo na platformě MQB A0 s tak dlouhým zadním převisem, který by měla Fabia Combi. To by vývojové náklady neúměrně zvýšilo. Vývojáři se nemohli tentokrát spolehnout na výpomoc ostatních značek – právě jedinečnost kombíku byla tentokrát na škodu. Takže kombíková Fabia čtvrté generace nebude.

Kromě nákladů na vývoj železa je dnes totiž extrémně drahá především úprava auta na splnění ekonorem. Emisní matematika totiž kromě absolutní hladiny CO 2 počítá také s hmotností vozu; je to jemné balancování, boj o každou desetinu gramu.

I přesto, že nárůst hmotnosti kombiverze (který se projeví i na růstu spotřeby) bude o pár desítek kilogramů, stane se emisní bilance pro značku neúnosnou z důvodu pokut, za nadměrné CO 2 , které pak musí platit do evropské kasy. Nová Fabia navíc nedostala žádnou formu elektrifikace, která by srážela o pár gramů emise. Je to jednoduché, ovšem stále moderní, malé auto (jak jezdí, čtěte zde).

S trochou nadsázky si lze zaspekulovat, že Škoda si spočítala, že by se kombíků – které by byly přece jen o fous emisně „špinavější“ než hatchbacky – prodávalo moc; takže by zájem o ně vyšel moc draho a „požral“ by zisk, který by přinesl.

Chystaná emisní norma Euro 7 bude podobně smrtící pro mnoho modelů.

Velkému šéfovi to nevyšlo

Škoda zatím ukončení prací na kombíku oficiálně nepotvrdila. „Plány produktových cyklů našich modelů pravidelně a komplexně prověřujeme, abychom co nejpružněji reagovali na měnící se požadavky zákazníků a trhů – legislativy ohledně CO 2 a emisí. Spekulace o jednotlivých rozhodnutích o produktech ale zásadně nekomentujeme,“ stojí v oficiálním prohlášení značky. Podle informací iDNES.cz má amen za kombíkem Fabie oznámit v tomto týdnu.

Ukončení projektu kombíkové Fabie je pro Škodu velkou ránou, definitivní schválení dostal projekt teprve na přelomu letošního roku. Volkswagen výrobu kombi původně odmítal z kapacitních a nákladových důvodů. Vývoj prodloužené varianty byl tedy zmrazen, loni se o ní zase začalo mluvit s příchodem nového šéfa značky Thomase Schäfera. Pokračování kombíkové Fabie ve čtvrté generaci pak v letos lednu trochu překvapivě prozradil sám šéf koncernu VW Herbert Diess (čtěte zde).

„Fabia Combi bude i nadále hrát ústřední roli v základním segmentu A0,“ uvedl Diess na Twitteru a dodal, že malý kombík je již dvě desetiletí důležitým vozem pro celou skupinu VW v segmentu, který by žádná jiná značka koncernu nedokázala se ziskem obsluhovat.

„Vysoká kvalita, skvělá technologie MQB, spousta prostoru, design Škoda a mnoho chytrých detailů. A dobrá hodnota za peníze,“ píše. „Pouze díky schopnostem našich inženýrů v České republice, ale také díky příznivějším nákladovým strukturám ve střední Evropě, dokáže i s takovou koncepcí, která je pro zákazníky velmi atraktivní, vydělat dost peněz, aby ospravedlnila investice,“ vysvětloval v půlce ledna 2021. Dnes je tedy vše jinak, drakonická emisní politika EU vystavila druhé karosářské verzi nejnovější škodovky stop.

Malé kombíky ovšem svou klientelu stále mají a v případě prostorné aktuální Fabie dokáže takový vůz uhrát i roli rodinného auta pro skromnější. Nová Fabia je navíc zas o kus větší, prostorem v kabině dotírá na auta o třídu výš, kombík by byl tedy určitě žádaný. Navíc by v podstatě neměl na evropském trhu konkurenta.