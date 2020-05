Svižná společnice na výlety i do města. Yamaha NMax nadchne praktičností

Elegantní sportovní skútr Yamahu NMax jsme potrápili už v rámci velkého testu nejprodávanějších skútrů. Ale protože se ladná a sportovní Yamaha označuje za hlavní konkurentku bestselleru Hondy PCX a Hondu jsme už testovali, rozhodli jsme se podívat se, co „enmax“ umí a věnovat mu více času.

Yamaha NMax po českých silnicích už nějaký pátek jezdí, přesně od roku 2015, a za tu dobu si získala podobnou oblibu u skútrařů jako výše zmiňovaná honda. Jezdce láká na moderní nadčasové křivky, LED osvětlení a přístrojový LCD displej, vylepšený motor a ABS.

Dáma ze žurnálu

Design se vůbec hodně povedl, Yamaha se nedá ani v městském mumraji skútrů přehlédnout. Oproti své konkurentce je NMax štíhlejší a působí sportovnějším dojmem. Ostré asijské rysy se vpředu slévají a zjemňuje je dvojitý uhrančivý světlomet či velké směrovky na hraně přední kapotáže, které na cestách nikdo nepřehlédne. Linie trochu matou, a tak se na první pohled vůbec nezdá, že tato yamaha sjíždí z pásu v Indonésii.

Zajímavé a praktické zároveň je i zadní plastové krytí výfuku a na druhé straně motoru skútru, které je hezké na pohled a do celkové linie perfektně zapadá.

Yamaha NMax se v současnosti vyrábí ve třech barvách: matné šedé, sytě modré a v bílé. Ač má každý kousek něco do sebe, elegantní modré provedení v matu a v kombinaci se stříbrnými prvky a černým plastem je z nabízených variant snad tou nejpovedenější. Její elegance mě na první pohled zaujala, už ze vzhledu je jasné, že jsem na víkend dostala přítelkyni na úrovni.

Že je Yamaha NMax dobrá parťačka, se projeví záhy. Po silnici pluje s lehkostí a všechny nerovnosti na cestě, ať už je to frekventovaná městská ulice nebo serpentýnky v srdci Českého krasu, zahladí jako máslem. Na křižovatkách a při předjíždění velmi hbitě zrychluje a stejně akční jsou i brzdy. A v tom jsme si s yamahou velmi rozuměly, žádné skákání a cukání motoru, ale také žádné dlouhé prostoje. Shrnuto: moc příjemná a plynulá jízda, při které jsem se na NMaxu cítila komfortně a bezpečně. Mám ráda holky s elánem.



Jak dlouhá je sezona skútraře Sezona na skútru se poslední roky s měnícím se počasím prodlužuje, skútraři jezdí běžně od března do konce října.

Na skútru se dá jezdit i na sněhu, existují i zimní pneumatiky. Sychravé počasí se ustát dá, ovšem sníh a led nejsou pro skútraře to pravé.

Řidiči skútrů si mohou svou sezonu prodloužit a zateplit se správným oblečením a doplňky. Speciálně u skútrů se využívají návleky s kožíškem, kam řidič ještě zasouvá ruce v rukavicích. Na tělo adekvátní oblečení a pomůže i zateplovací deka s kožíškem, která je součástí jezdce, nebo je přímo určena na konkrétní skútr. Taková pak slouží skútru i jako garáž při stání a udržuje sedlo v suchu.

Není také divu, NMax je přesně na tyto vlastnosti dobře vybaven. Jednoválcový motor má moderní čtyřventilovou konstrukci a variabilní časování ventilů. Proto má i přes papírový výkon 9 kW a točivý moment 11,7 Nm čistě pocitově více síly a dokáže být dravější a hbitý, a to až do devadesátikilometrové rychlosti.

Skútr má nízké těžiště, obě kola mají 13 palců, kotoučové brzdy s ABS, zadní pneumatika už je hezky široká, má 130 mm. Odpružení je hodně komfortní a zatáčení jisté, skútr se v zatáčkách nijak nekroutí, ale je naopak krásně stabilní a drží stopu. Jezdci tak dodává jistotu při náklonu.

Vše přehledně, bez zbytečností

Yamaha NMax mi velmi sedla. Je to dáma, která má ráda vše přehledné, nezabývá se zbytečnostmi. A tomu odpovídá i přístrojovka, která je jednoduchá v maximální možné míře. Při jízdě zkrátka mrknete a víte, co potřebujete, nic vás neruší. Stačí vidět čas, obří digitální číslo rychlosti, stav nádrže nalevo a ukazatel směrovek. Tečka. Možná bych uvítala kromě najetých kilometrů také průměrnou spotřebu, jezdec si musí vybrat a zobrazí jen jednu informaci, ale to už je snad jen zpovykanost z auta.

Skvělé odpružení, široké pneumatiky, dobré brzdy, ABS: Yamaha s jistotou zvládne i nezpevněné cesty.

Ještě jedna poznámka: indikátor směrovek je dobře slyšet. A není to tak u všech skútrů. Zde směrovky slyšitelně „ťukají“ i za jízdy, takže víte, že blikáte, a také víte, že stále blikáte - pro mne moc užitečné. Naopak, na řídítkách mi chyběl spínač výstražných světel a byla situace, kdy jsem ho v koloně potřebovala a nenašla.



Mobil nenabijete, malý nákup odvezete

Sedlo „enmaxu“ je tvrdé, příjemné a dostatečně široké. Člověk může cestovat, trochu poposedávat, zapřít se do hrany, zkrátka najít si svůj komfort. A stejně tak nohy mohou zůstat na rovné ploše, nebo si je může jezdec při delší cestě pohodlně zapřít došikma, jako je tomu i u zmiňované hondy.

Úložné prostory jsou také přívětivé. Vlevo pod řídítky najdete otevřenou hlubokou schránku, na půllitrovou láhev s pitím, deštník či rukavice je fajn. Odvážnější do ní uloží i mobilní telefon. Ozkoušeno: schránka je dostatečně hluboká a mobil vám z ní jen tak neuteče. Bohužel není uzavíratelná, natož uzamykatelná, také bez dvanáctivoltové zásuvky, kterou mají jiné skútry, takže mobil si při jízdě nenabijete. Je to pořád jen hluboká kapsa.



Yamaha NMax: úložný prostor pod sedadlem

Velmi praktický je úložný prostor pod sedlem, kam snadno schováte přilbu i menší tašku, nákup, bundu či svačinu. Víčko nádrže pod sedlem u yamahy na rozdíl od jiných skútrů nenajdete a nic vám zde nenačichne. Uzávěr nádrže je mezi nohama jezdce na středovém rámu.

Udávaná spotřeba Yamahy NMax je oficiálně 2,3 litru/100 km, do nádrže se vejde 6,6 litru paliva. S modrou kráskou jsem najezdila necelých 150 kilometrů a díky povaze výletu - trochu Prahou, trochu rychlými silnicemi kolem metropole, ale převážně okresními cestami po krásách Českého krasu - jsme dosáhly hodnoty 2,2 litru/100 km.



Yamaha NMax se řadí do kategorie středně drahých skútrů mezi již výše zmiňovanou Hondu PCX, Piaggio Medley či Kymco People. V základu ji pořídíte za 74 900 korun.