Deník začínající skútrařky: nejprodávanější skútr Evropy je skvělý učitel

Honda PCX je od roku 2010, kdy ji uvedli na trh, fenoménem mezi skútry. Na silnici kolem vás projede každou chvilku, vždyť jen v Česku se jí za devět let doteď prodalo téměř 6 tisíc kusů a v Evropě asi 200 tisíc. Jednostopý bestseller je oblíbený kvůli svým futuristickým křivkám, příznivému poměru ceny a kvality i výkonu. Navíc je prakticky bezúdržbový.

V roce 2018 otevřel skútrařskou sezonu modernizovaný a s ABS na předním kole. Navíc s inovovaným a do detailu dotaženým designem, který odkazuje na současnou řadu automobilů Honda Civic.

Nad hlavním světlometem se nyní line ještě jedna řada diodových světel s integrovanými směrovkami, vzadu se oproti starému modelu zadní světlo slilo do velkého tvaru X. Nový je také tvar sedla, které je pohodlnější. Větší zavazadlový prostor pod sedlem už spolkne i integrální přilbu.

I technicky se pécéixko posunulo. Pod plastovou kapotáží najdete pevnější rám Duplex s posunutým zavěšením odpružení zadního kola. Motor nabral trochu výkonu navíc na maximální hodnotu 9 kW při 8500 ot/min. Zůstal automatický systém Start/Stop na semaforech. Jezdce potěší například nová digitální přístrojovka a dvanáctiwattová zásuvka na napájení mobilu či navigace v kastlíku pod řídítky (který se otevírá jen zatlačením a nelze jej zamknout).



Na zadním kole zůstala jednoduchá bubnová brzda. Skútr však dostal lehčí čtrnáctipalcová kola, která mají od loňska silnější pneumatiky - místo předchozích 90/90 vepředu a 100/90 vzadu nyní jezdí na kombinaci 100/80 a 120/70.

S tímto asijským drakem jsme jezdili několik dní a testovali, co tolik uživatelů k nejprodávanějšímu skútru táhne. A také jak si poradí v Praze i v jejím okolí na slunci i v dešti. Ale především nás zajímalo, jak zvládne skútrařku začátečnici (která na začátku sezony opustila volant pohodlného automobilu a zasedla za řídítka Vespy) a její běžné cesty do práce, na úřady či na nákupy.

Skoromotorka klame tělem

Nablýskaná červená střela je větší než běžné skútry a působí dojmem střední motorky. Jde z ní respekt, což záhy oceňuji na silnicích, kde mne řidiči vnímají a nevytlačují. Praktická se ukázala i jasně červená metalíza, která u ženského publika boduje a je v provozu dobře viditelná. Celkový dojem oplastované motorky záměrně ruší jen mohutná chromovaná trubka řídítek.

Při nasedání a během celého testu mi trochu překážel středový tunel spojující přední a zadní část skútru, kde má Honda umístěnou nádrž. Občas jsem o něj zakopávala. V půlce testování jsem objevila výhody „zdvižené podlahy“ vepředu skútru, kde lze zapřít podrážky a užít si pohodlnou jízdu skoro jako na chopperu.

Ovládání Hondy je jednoduché a intuitivní a člověk se s ním rychle sžije. Do kufru i k benzinové nádrži se skútrař dostane pomocí kolébkového tlačítka vpravo, hned vedle spínací skřínky. K obojímu potřebuje klíček, který je třeba otočit do určité polohy.

Pro otevření zavazadelníku je třeba zastrčit klíč do zapalování a pootočit do správné pozice.

Tady jsem našla první drobnou nepříjemnost - s nákupem v ruce je trochu škoda, že se zavazadelník nedá otevřít samostatně. Když se totiž klíček vytáhne ze zapalování, PCX se automaticky zamkne tím, že přes klíčovou dírku přetáhne ještě kovovou krytku. A tu odemkne pouze speciální korunka na plastové části klíčku, na které je používání brzy znát.

Křivky této červené krásky také něco váží - přesně 130 kilogramů, což musí brát především skútrařky subtilnějšího vzrůstu v potaz. Uvítala bych také háček na menší tašku nebo řetěz - vše musí jít pod sedadlo.



Bezpečná parťačka

Až na tyto malé drobnosti mi ale byla Hona PCX spolehlivou a bezpečnou parťačkou. Ocenila jsem příjemné plynulé zrychlování a svižný odpich, který nezdržoval na pražských křižovatkách. A to ani v momentech, kdy systém Start/Stop vypnul motor - v jazyce hondy označený jako Idling Stop. Než se rozjela auta za mnou, Honda už nabrala několikametrový náskok.

Cestování do práce mi jízda na Hondě PCX urychlila o patnáct minut. Zatímco běžná ranní cesta vlakem, metrem a pěšky trvá cca 30 až 35 minut (pokud nemá vlak zpoždění, což často má), s červenou střelou jsem pohodlnou jízdou zvládla cestu až k redakci za krásných 20 minut i se zamčením motorky. To je čtvrthodina k dobru - tedy třeba jedno kafe - a ještě jsem se během jízdy stačila pokochat krajinou kolem Vltavy.

Technické parametry Motor: kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec s rozvodem SOHC a se 2 ventily

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec s rozvodem SOHC a se 2 ventily Zdvihový objem: 125 cm³

125 cm³ Vrtání x zdvih: 52,4 x 57,9 mm

52,4 x 57,9 mm Kompresní poměr: 11:1

11:1 Maximální výkon: 9,0 kW při 8 500 ot./min.

9,0 kW při 8 500 ot./min. Max. točivý moment: 11,8 Nm při 5 000 ot./min.

11,8 Nm při 5 000 ot./min. Olejová náplň: 0,9 litru

0,9 litru Karburace: Elektronické vstřikování paliva PGM-FI

Elektronické vstřikování paliva PGM-FI Objem palivové nádrže: 8 litrů

8 litrů Spotřeba paliva: 2,1 l/100 km (bez funkce Idling Stop, režim WMTC)

2,1 l/100 km (bez funkce Idling Stop, režim WMTC) Typ převodovky: V-Matic, odstředivá suchá spojka

V-Matic, odstředivá suchá spojka Rám: dvojitý rám z ocelových trubek

dvojitý rám z ocelových trubek Rozměry (D x Š x V): 1 923 x 745 x 1 107 mm

1 923 x 745 x 1 107 mm Rozvor kol: 1 313 mm

1 313 mm Výška sedla: 764 mm

764 mm Pohotovostní hmotnost: 130 kg

130 kg Pneumatika vpředu : 100/80-14M/C (48P)

: 100/80-14M/C (48P) Pneumatika vzadu: 120/70-14M/C (61P)

120/70-14M/C (61P) Brzda vepředu: 220mm hydraulická kotoučová s kombinovaným dvoupístovým třmenem a s ABS

220mm hydraulická kotoučová s kombinovaným dvoupístovým třmenem a s ABS Brzda vzadu: 130 mm bubnová

130 mm bubnová Cena základního modelu: 75 900 Kč



V jednom člověku i s malým nákupem to hondě opravdu krásně sviští i na okreskách - zde je jako ryba ve vodě.

Nikde nepřekáží, auta nezdržuje, což dokázala při dojíždění do hlavního města. Ulicemi se pak dokáže krásně proplétat jako had. Ani osmdesátikilometrová rychlost pro ni nebyla problém. Zcela určitě by Honda zvládla víc, ale tady jsem jako čerstvý skútrař cítila hranici komfortu a bezpečnosti, za kterou jsem jít nechtěla. Překvapil mne i tah do kopce a serpentin.

Kapky, kostky, koleje

V čem má skútrař diskomfort? Musí sledovat počasí jako rosnička - neustále, průběžně. Nikdy jsem o meteorologických jevech neměla takový přehled jako v dny, kdy jsem jezdila na pécéixku. Ale stejně došlo na neplánované extrémní podmínky, to když mne s hondou přepadl na kraji Prahy silný déšť. V momentě, kdy jsem na skútru chytla jistotu a jízdu si začala užívat, nastala nebezpečná zkouška v kombinaci - kapky, kostky, koleje.

A právě v tomto momentě jsem ocenila výhody Hondy PCX - působí celkem robustně, ale má štíhlou siluetu a nízké těžiště, což z ní dělá dobře ovladatelný stroj. ABS na předním kole fungovalo bezchybně, brzdy jsou jisté a přesné, tlumiče si skvěle poradily s každou nerovností i pracemi na silnici před cílovou rovinkou. A jasná červená, kterou mi k testování v prodejně vybrali, svítila řidičům do očí i pod zamračeným nebem.

Honda PCX si své označení besteselleru právem zaslouží. Spolehlivě odveze vysokoškoláka na přednášku, kravaťáka do kanceláře i dědu na ryby - navíc stylově.

Zlatou tečku za dokonalým zážitkem pak pécéixko věnovalo před vrácením na benzinové pumpě. Avizované spotřeby 2,1 litru na sto kilometrů jsem ani nedosáhla. I přes kostrbaté začátky a cukavé rozjezdy a při sepnutém tlačítku Idling Stop jsem nepřesáhla průměrnou spotřebu 1,9 litru na sto kilometrů. Užila jsem si sní zhruba 185 kilometrů a na pumpě nechala asi 115 korun. A to už vážně stojí za zvážení, zda se nestat skútrařkou napořád.

Pořizovací cena modelu Honda PCX 125 je v základní výbavě 75 900 korun.

Honda PCX 125