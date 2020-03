Piaggio Medley: s italským všeumělem jste králové ulic

Synonymem italského skútru je pro většinu zákazníků Vespa, případně Lambretta. Gigant jménem Piaggio ale vyrábí i ucelenou řadu vlastních modelů určených pro snadnou přepravu v hustých městských aglomeracích. Medley je jedním ze stěžejních modelů. Teď je tu nanovo.



Kde jinde řádně vyzkoušet italský skútr než ve všeobecném chaosu italského velkoměsta? Na první svezení jsme ještě před koronavirovou pohromou vyrazili do Janova. Nádherného města v prudkém stoupání od moře, které se jako celá Itálie na motorkách a skútrech pohybuje, ale ve kterém také loni v říjnu zavedli takzvanou „anti-vespa“ vyhlášku. Podle ní nesmí do města staré dvoutaktní motorky. Na hranicích Janova tak musí zastavit stroje s emisní normou Euro 2 a nižší. To znamená motocykly vyrobené před rokem 2006.

To vyvolalo v národě skútrařů tělem i duší velký ohlas. Nota bene, když v Janově roku 1884 Rinaldo Piaggio svou firmu, která začínala s výrobou vagonů a lokomotiv, založil.

Králové ulic

Startujeme do provozu toho nádherného přístavního města. Sluníčko nesměle mžourá, na teploměru sotva desítka nad nulou, rojnice Italů cestujících na skútrech za svými povinnostmi jsou však vůči veškerému nečasu imunní – jako by se nechumelilo, po koronaviru zatím ani stopy.

Postarší dáma v růžové přilbě a lodičkách s proklatě vysokými podpatky, opotřebovaný přístavní dělník v umaštěných montérkách i dobře oblečený byznysmen nebo studentka, kvůli které při jejím průjezdu křižovatkou ustává okolní ruch.

Piaggio dnes vyrábí tři základní modelové řady – lidové Liberty s objemem 50 nebo 125 cm³, větší Medley, které mohou být i stopadesátkou a špičkové Beverley s objemem až 300 cm³. Vedle toho je k dispozici ještě „tříkolka“ MP3 a tři řady tradičních „padesátek“, které však už trochu pozbývají na významu – vždyť s béčkovým řidičákem můžete drandit i na stopětadvacítce.

My jsme se vypravili do Janova za prvními zkušenostmi s inovovaným bestsellerem střední kategorie jménem Medley, který se poprvé objevil před pěti lety. Aktuální facelift neskrývá ambici oslovit při stále výhodné ceně i náročnější zákazníky. U Piaggia zapracovali na novém designu ostřeji řezanými rysy, ale tou úplně největší prioritou byl komfort pro jezdce.

Ačkoliv je Medley rozměrově stále spíše menší, svými vlastnostmi a většími koly se blíží už k větším skútrům typu GT. Dopředu se nastěhovala 16“ pneumatika, zatímco vzadu zůstává čtrnáctka.

Jakkoliv je podvozek komfortní, nechybí mu ani sportovní nadání, které zosobňuje přední 33mm vidlice nastavitelná do pěti poloh. Velkou devizou je bezesporu také praktičnost.

Prostor pod pohodlným dvousedlem pojme 36 litrů, což v praxi znamená například dvě integrální přilby, a ještě pár drobností. Medley je vybaveno systémem rozšířené konektivity. Díky tomuto systému je možné propojit telefon se skútrem prostřednictvím Bluetooth a pomocí ovládacích prvků na řídítkách ovládat telefonní funkce nebo poslouchat hudbu. Upřímně řečeno, mám dojem, že tyto funkce využije málokdo. Víc by se šikla navigace.

Inovované Medley přijíždí s novou řadou motorů Piaggio i-get se zdvihovým objemem 125 nebo 150 ccm s výkonem 11 kW při 9000 1/min, resp. 12,1 kW při 8750 1/min a s točivým momentem 12 Nm při 6500 1/min, resp. 15 Nm při 6500 1/min. Je nasnadě, že po stopadesátce sáhne výrazná menšina zákazníků, neboť béčkový řidičák zde už nestačí, nehledě na skutečnost, že významně lépe než stopětadvacítka stejně nejede.

Obě verze jsou vybaveny systémem Stop-Start, který lze trvale deaktivovat. Je to ale zbytečné, protože promptní start jednoválce při potřebě se rozjet prakticky ani nepostřehnete.

Za řídítky jsem pochopil, že řeči o bohatých italských zkušenostech s naladěním podvozku i motocyklu jako celku nejsou jen frázemi. Piaggio nevyniká jen nad čínskými modely, dokonalou vyvážeností strčí do kapsy i většinu japonců. Lehkost, s jakou Medley kombinuje pohodlný podvozek a vitální touhu zatáčet a pokládat se do oblouků, je ve třídě středně drahých stopětadvacítek bezprecedentní.

Nejlevnější Piaggio Medley i-get pořídíte za 86 900 korun, sportovněji střižený (avšak nikoliv jezdící) model Sport je o dva tisíce dražší. Stopadesátka však pak stojí už jen o pouhý tisíc korun víc!