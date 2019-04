Dámy na prskoletech: Vespa je láska i životní styl

Já a vespa Jennifer Parker. Archeoložka a cestovatelka. Pracovala jako hlavní archeolog v kalifornských státních parcích a dnes na zelené vespě křižuje Evropu. Modely: Vespa GTS 300 Super Sport (2017) – jméno: Envy; Lambretta Special

Nejčastější cesty: Vespa je moje auto – cestuju s ní po Evropě, hlavně po památkách a vespa srazech.

Za rok najedu: Tisíce kilometrů. Aktuálně plánuji výlet přes Itálii až do Tuniska a zpět přes Balkán.

Nejdelší cesta: 900 km na jeden zátah. Zmeškala jsem trajekt přes Severní moře a pospíchala do Prahy na úřad vyřídit trvalý pobyt.

Co umím opravit: Vyměnit svíčku, pojistky, lanko brzdy a spojky, olej. Na střední jsem si udělala kurz automechanika.

Vyměnit svíčku, pojistky, lanko brzdy a spojky, olej. Na střední jsem si udělala kurz automechanika. Rada řidičům: Na cestách potřebujete kvalitní a skladnou výbavu do deště. Já používám nepromoky Nano od značky Tucanourbano. A pak – víte, na co jsou gumové rukavice na nádobí? Aby vaše ruce za jízdy na vespě zůstaly v suchu!