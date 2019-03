Skútry jsou hit. Do Česka se vrací slavná Lambretta

Díky legislativní výjimce a stále rostoucím prodejům (stroje do 125 ccm mají největší podíl na prodejích) v této kategorii se na český trh dostávají i další slavné značky a výrobci, jako je znovuzrozená legenda Lambretta.



Než italské skútry Vespa získaly svoji nehynoucí popularitu ve slavném filmu Prázdniny v Římě, světovému trhu skútrů dlouhá léta vévodila právě značka Lambretta. Stejně jako se v českých domácnostech dodnes místo vysávání koberců hovorově „luxuje“, v Jižní Americe se nejezdí na skútrech, ale na „lambretách“ různých značek. Na letošní výstavě se představila kompletní nabídka moderních strojů této oživené značky s italským designem, švýcarským managementem, rakouskými konstruktéry a výrobní základnou na Tchaj-wanu.

Pohonné jednotky dodává značka SYM, jinak ale Lambretta pod kapotážemi skrývá zajímavou samonosnou konstrukci kombinující klasický trubkový rám s lisovanými ocelovými pláty. Samozřejmostí je elektronické vstřikování, na příští rok se připravuje i verze s elektrickým pohonem. Pro český trh zatím dovozce nabízí modely 125 ccm a menší 50 ccm, která vedle elektrického startéru má i klasickou našlapávací páku. Podobně jako u Vespy je ale i Lambretta především stylový stroj pro náročnější zákazníky a podobná je i cenová kategorie se stopětadvacítkami od 90 tisíc.

Hlavní konkurent, italská Vespa do Prahy přivezla horkou novinku, první čistě elektrický skútr Vespa Elettrica. S cenovkou 175 tisíc a výkonem na úrovni padesátkového skútru určitě půjde spíš o model pro pár vyvolených, stejně jako exkluzivní limitovaný model 946 s hliníkovým lisovaným rámem a cenovkou čtvrt milionu korun. Nejprodávanější skútr tak bude i nadále klasická Primavera s kulatým světlometem a Sprint s hranatým sportovním designem. Pro zájemce o levnější stroje pak mateřský koncern nabízí 125ccm skútry Piaggio i se speciálními tříkolovými modely MP3. Stejně jako zbytek strojů na trhu mají jednodušší trubkový rám obalený plasty.

Ve stejné hale se předvedly i další tchajwanské stroje výše zmíněné značky SYM, která na českém trhu vloni zaujala rostoucí počty zákazníků díky lákavému poměru kvality a ceny, podobně jako sesterské značky Keeway. Tchaj-wan na výstavě zastupuje i značka Kymco s maxiskútry až 400 ccm, byť většina prodejů směřuje právě do stopětadvacítek. S cenami 50-60 tisíc patří k rozumnému kompromisu mezi renomovanými japonskými a italskými značkami a čínskou produkcí, kterou na výstavě zastupuje například značka Yuki.

Japonské stopětadvacítkové skútry na silnicích zastupují dvě značky, Honda a Yamaha. Honda vsadila na svůj prodejní trhák PCX, který díky příznivé ceně a modernímu designu tvoří velkou část rekordních prodejů této značky. Proti ní stojí nejmodernější skútr Honda Integra s lehce terénním nádechem, technikou velkého motocyklu 750 ccm a automatickou dvouspojkovou převodovkou. Konkurenční Yamaha oslovuje většími koly a modernějšími komponentami i v kategorii malých skútrů, ale také nabídkou tříkolových stopětadvacítek, nově osazených i systémem ABS pro všechna tři kola.

Vrcholem mezi skútry je dvojice maxiskútrů BMW, elektrický C-Evolution s obrovským zrychlením a dojezdem až 180 km na jedno nabití. Většina zájemců v expozici BMW ovšem prohlížela levnější jednoválcovou čtyřstovku, která se letos přidala do nabídky maxiskútrů značky BMW vedle modelů C650GT a C650 Sport. I jednoválec BMW už je vyráběný v Asii, stále si však drží punc kvality a jistoty technického vývoje a německé kontroly jakosti.

Na výstavě se představila i řada elektrických skútrů a motocyklů. Ke stálicím patří americká značka Zero s novým modelem DS určeným kromě silnice i do lehčího terénu. Parametry i dojezdem už se vyrovná benzinovým strojům, bohužel však stejně jako u automobilů stále zůstává nevýhoda delší doby dobíjení a několikanásobně vyšší ceny. I z toho důvodu dovozce značky Zero nabízí na českém trhu i levnější skútry Niu N1 S. Se srovnatelnou konstrukcí, parametry a většinou i cenovou úrovní se v Letňanech předvedly i další asijské značky elektrických skútrů, například Yadea. Perličkou je i malý elektrický motocykl Evoke, který také lze řídit jen s oprávnění na automobil a pro méně náročné jezdce by mohl být vstupenkou do světa klasických motocyklů.