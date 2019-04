Motorkář chtěl setřást policejní hlídku v úzkých ulicích, neměl řidičák

Policisté si všimli motocyklu ve čtvrti Polabiny. Když chtěli řidiče preventivně zkontrolovat, začal dvaadvacetiletý mladík zběsile ujíždět. Nereagoval na houkačku ani nápis Stop.



„Prudce zrychlil a snažil se policistům ujet. Několikrát překročil povolenou rychlost v obci a ve snaze zmizet hlídce z dohledu využíval i chodníky a stezky pro cyklisty,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Na videozáznamu, který pořídila kamera v policejním autě, je vidět, jak mladík velkou rychlostí projíždí úzkými ulicemi i po trávníku.

K hlídce, která motorkáře pronásledovala, se zanedlouho připojili i další kolegové.

„Ti také použili výstražné světelné a zvukové zařízení. Motocyklista začal rychle brzdit, dostal smyk a havaroval,“ popsala mluvčí dopadení mladíka, který vyvázl jen s lehkým zraněním.

Motorista moc dobře věděl, proč ujížděl. Záhy vyšlo najevo, že nemá potřebné řidičské oprávnění. Sám se přiznal, že se obával postihu a ten mladíka nemine.

Za přestupek mu hrozí pokuta ve výši od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na dobu od jednoho roku do dvou let.