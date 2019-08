Většinou, když se pustím do něčeho nového, neobejde se to bez nehody. I to byl důvod, proč jsem z testování stylového skútru značky Vespa měla lehké obavy. Ale dopadlo to skvěle. První jízda byla sice tak trochu „o ústa“, ale testování lesklé stylovky byla nakonec velká sranda a já Vespě zcela podlehla.