Londýňané objevili Itálii: v době covidu ve velkém vykupují skútry

Žít v Londýně je pro mnohé nedostižný sen. Přesto: když se místních zeptáte, co jim na životě v britské metropoli vadí, spíše než neuvěřitelně drahé bydlení vám zmíní cestování do práce.

Situace se v Londýně rok od roku zhoršuje a pro mnohé Londýňany je velmi frustrující. Mají totiž na výběr buďto prosedět neskutečně dlouhý čas za volantem vozu v ranní špičce a kolonách, které neustále narůstají, nebo se tlačit a strkat s hromadou lidí v MHD a příměstských vlacích.

Pandemie viru covid-19 však na jaře v Londýně pořádně zamíchala kartami a Londýňané přišli na to, jak se vyhnout dlouhým kolonám a zároveň si udržovat další lidi od těla a zbytečně neriskovat nákazu: ve velkém skupují skútry.

„Dojíždět do práce na skútru má jasnou výhodu. Samozřejmě se vyhnete kontaktu s velkým množstvím lidí a zároveň se nemusím mačkat v přecpaném vlaku, strkat se a přetlačovat se o místa v autobuse,“ uvedl londýnský zubař Alex Ioannidis s tím, že ušetří spoustu času.

Na svém skútru, který si koupil v srpnu, jezdí za pacienty i na druhou stranu metropole. Pendluje denně mezi školou, ordinací a několika dalšími místy a velmi rychle se naučil prokličkovat stojícími kolonami v centru, aby se všude zvládl dostat včas. A další bonus, kteří skútraři záhy objeví: nemusí řešit ani nedostatek míst k zaparkování, a to ani když pracuje poblíž rušné Kings Cross.

„Podle mě je to i mnohem méně stresující. Město si vlastně i celkem užiji, i když dojíždím mezi školou a několika dalšími místy. Všude se dostanu v rozmezí deseti až patnácti minut. Zvládnu tak mnohem více, než kdybych cestoval městskou hromadnou dopravou,“ pochvaluje si Ioannidis.



Londýnský zubař není jediný, kdo na výhody jízdy na skútru po velkoměstě přišel. To, jak se prodeji skútrů v době koronaviru v Londýně daří, příjemně zaskočilo i samotné prodejce. Když se po dvouměsíčním lockdownu v červnu otevřely moto prodejny, pomalu nestíhali plnit požadavky zákazníků. Jde vlastně o jediný segment, který závratně roste, zatímco prodeje nových i ojetých aut klesají.

V červnu narostl prodej o neuvěřitelných 57 procent oproti stejnému měsíci v předchozím roce. Nový skútr si tu za jediný měsíc před létem pořídilo přes tři a půl tisíce zákazníků.

„No, myslím, že by bylo slabé slovo, kdybychom řekli, že se nám daří. Daří se nám neuvěřitelně dobře, teď prodáváme o polovinu více než loni,“ pochvaluje si Tony Campbell z Asociace prodejců motocyklů.

Celkové tempo prodeje motorek a skútrů vzrostlo v červenci v Londýně oproti předchozímu roku o 62,5 procenta, a to i přes dvouměsíční pauzu v dubnu a květnu. Trend pokračoval i v srpnu a v září a překonal tak celoroční prodeje za předchozí rok. Vše tedy nasvědčuje tomu, že Londýňané objevili Itálii a že v ulicích britské metropole to může zanedlouho vypadat jako v Římě – jeden skútr za druhým. A zatím to vypadá, že tento příznivý motoristický trend bude pokračovat i přes blížící se zimu.