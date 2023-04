Mopedy místo piva. Zaječický startup startuje výrobu v benešovském pivovaru

Své stroje společnost poprvé představila začátkem března na veletrhu Motocykl v pražských Letňanech. „Mopedy z první výrobní série z Benešova budou dokončeny v půlce května,“ uvedla firma.

Mopedy jsou kompletně vyvíjeny v Česku, kde se také vyrábí většina komponentů včetně baterií. Na vývoji se podílela Technická univerzita v Liberci a odborný specialista na design z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Moped značky Mopedix Electrix má elektrický motor s rekuperací o výkonu 4 kW a dojezd okolo 80 kilometrů na jedno nabití. Firma vyvíjí i vlastní systém ozvučení s možností volby tichého režimu nebo zvuku, který jde za plynem.

Stroj uveze dva lidi – oficiálně 160 kg. Maximální rychlost je omezená na 45 kilometrů v hodině.

Vývojový tým pracuje na sajdkáře a plánuje též stavbu varianty se spalovacím motorem.

„Chceme, aby to bylo Made in Czech, Made in EU,“ popsal v létě 2022 pro iDNES.cz Jindřich Melichar, jedna z vůdčích postav mopedgangu stojícího za celým projektem Mopedix. „To, kde je vidět řemeslnost, bude z Česka,“ podíl domácích komponent odhadoval asi na 70 procent.

Zaječická firma hledala výrobní a montážní zázemí, nakonec se nastěhovala do prostor pivovaru, které neměly využití. Podle jednatele Miroslava Špačka výroba motocyklů na Benešovsko patří a v této startovní fázi firmě prostory pivovaru vyhovují. S Benešovskem je spojena také nejslavnější značka českých motocyklů Jawa, její výrobní závod je v Týnci nad Sázavou.