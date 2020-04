Mini elektrifikací duši neztratilo. Umí lumpačit, ale daleko nedojede

Soutěž o nejstylovější elektromobil by Mini Cooper SE nejspíše vyhrál, přičemž největším soupeřem by mu v této disciplíně byl stájový kolega BMW i3, který s elektrickým Mini i částečně sdílí techniku. A zatímco i3 osloví i po sedmi letech výroby stále futuristickým designem, Mini pro změnu osobitou kombinací milého retrovzhledu a sportovního šmrncu.

Elektrické Mini odlišili novými barevnými kombinacemi a jinou čelní maskou, které pochopitelně chybí mřížka pro sání vzduchu, tu elektrický pohon nepotřebuje. Ikonický „průduch“ v kapotě je tu tak jen na ozdobu. Identifikujete jej také drobnými symboly, které naznačují „jsem do zásuvky“. Nabíjecí konektor CCS je schovaný pod krytkou tam, kde bývá hrdlo nádrže.

Příjemné překvapení přinese nahlédnutí do ceníku. Částku sice nemůžeme označit za nízkou, zároveň však není natolik vzdálená odpovídajícímu modelu se spalovacím motorem. Zatímco za Mini Cooper S s přeplňovaným dvoulitrem dáte 680 000 Kč včetně DPH, za elektrickou verzi jen o 200 000 Kč více - to je nárůst o necelou třetinu, nikoli na dvou a vícenásobek, jak bývá u konkurence běžné.



Elektrifikace legendy

Tím, že Mini Cooper SE není stavěn jako elektromobil od začátku, musela se elektrická výzbroj vejít do prostor, kde jsou jinak komponenty spalovacího vozu. Elektromotor a nabíjecí elektronika je tak klasicky pod kapotou, pod kterou tak nezbylo místo na elektromobilisty oblíbený přední kufr.

Elektromotor má výkon 135 kW a točivý moment 270 Nm, pokud jsou vám čísla povědomá, je to tím, že jde o stejný pohon, jako má již zmíněné BMW i3. Dobrou zprávou je, že i v základní výbavě je elektrické Mini vybaveno třífázovou 11kW palubní AC nabíječkou, což velmi usnadňuje především domácí a také příležitostné (např. v obchodních centrech a hotelích) nabíjení - naplnění prázdného akumulátoru je otázka tří hodin a pár minut.



Akumulátor je v podlaze vozu, a vzhledem k výše vyřčenému a malým rozměrům vozidla nepřekvapí jeho nevelká kapacita 32,6 kWh (z čehož využitelná kapacita je 28,9 kWh). Příliš proto nezamrzí ani standardní 50kW rychlost DC nabíjení, připojení k výkonnějším 150kW „hypernabíječkám“ nepřinese žádnou časovou úsporu.

Potěší ale pohled na nabíjecí křivku, nabíjení se většinu času drží na úrovni zhruba 46 kW, aby se postupně zvyšovalo na zhruba 49 kW, a teprve v přibližně 79 % kapacity akumulátoru postupně klesne na zhruba 35 kW, a ještě v 85 % kapacity nabíjí výkonem přesahujícím 30 kW. Pokud tedy výjimečně potřebujete dobít na pokračování delší cesty, je to poměrně rychlé.

Na kratší cesty

Je jasné, že s necelými 30 kWh energie v akumulátoru nebude Mini do zásuvky žádný dálniční polykač kilometrů. To ostatně není doména ani modelu se spalovacími motory - jsou to auta do města, kde vyniknou jejich malé rozměry a snadná manévrovatelnost, a pro dojíždění do města ze sídel v okolí, kde si na okreskách můžete řízení i hezky užít; hlavně u výkonnějších verzí.

Bezrámové dveře, sklo v nich umí zcela zmizet.

Nebudeme napínat, na udávaný dojezd podle metodiky NEDC (235 - 270 km) jsme se nedostali a na hodnotu podle metodiky WLTP (200 - 232 km) jen se silně převažujícím městským provozem a zcela bez dálnic.



S lehkou nohou jsme v kombinovaném provozu město-okresky jezdili za 14,1 kWh/100 km (tj. dojezd cca 200 km). Pokud jsme do mixu přidali i dálnici a s rychlostí se drželi kolem 120 km/h, vyšlo to na 16,3 kWh/100 km (tj. dojezd cca 170 km). Pokud jsme na dálnici upalovali legálním maximem a na okreskách si užívali veselejší dynamickou jízdu, dostali jsme se na 18,6 kWh/100 km (tj. dojezd cca 150 km). Pro zajímavost, čistě dálniční spotřeba v rychlosti 130 km/h (podle navigace) na hradecké dálnici (cca 45km úsek mezi nájezdem u Nymburka a sjezdem u Hradce) činila 26,4 kWh/100 km.

Jede jako motokára

Stačí pár minut za volantem a je vám jasné, že jméno automobilového závodníka a konstruktéra Johna Coopera v názvu vozu není nevhodně použité. Mini totiž nabízí skvělé zábavné svezení.

Volant klade při otáčení dnes nezvyklý odpor, což je naprosto správně - řízení je poměrně strmé, na běžných klikatých silnicích volantem otáčíte jen trochu, a i v ostřejších zatáčkách prakticky bez přehmatávání. Řízení je přesné, reakce na pootočení volantu ze středové polohy bezprostřední. Bohužel mu chybí zpětná vazba - do rukou se vám žádné informace o dění pod koly nedostanou.

Podvozek je tvrdší, na nerovnostech neskáče, ale cítíte je v zádech - na některých středočeských okreskách tak raději zpomalíte a podvozek vám za to bude vděčný. I při hodně svižných průjezdech zatáčkami se nenaklání a perfektně drží stopu, díky specifickému designu máte dost jasnou představu, kde začíná a končí jak na délku tak do šířky, takže není žádný problém ani na klikatých cestách při vyšší rychlosti přesně trefovat stopu a při míjení náklaďáku kopírovat krajnici. Při parkování oceníte malý poloměr otáčení. Skvělé jsou sportovní sedačky, které mají výborné vedení, takže i zády dobře vnímáte chování vozu. Na delší cesty jsou trochu tvrdší, ale jak jsme psali, Mini není na transevropské přejezdy. Nadstandardní je možnost upravit délku sedáku, to okoukalo Mini u majitele značky, kterým je BMW.

Mini Cooper SE je vždy třídveřový, se čtyřmi sedadly - i zadní jsou dělená, takže je to vůz opravdu jen pro čtyři. Tedy spíše dva dospělé a dvě děti. Místa na nohy je vzadu málo, pokud jsem měl sedadlo řidiče seřízené tak akorát, sedlo by si za mne asi opravdu jen dítě. Za spolujezdcem by s přijatelným pohodlím pro oba mohl sedět i dospělý.

Neopakovatelné neoretro

Vlastně úplně nevím proč, ale interiér vozu ve mne vždy po nasednutí vyvolal radostný úsměv. Zajímavě kombinuje trochu retro pocit s velmi kolmými A-sloupky, a tedy na dnešní dobu nezvykle vzpřímeným čelním sklem, s řadami páček jako ve stíhačce a dvojicí moderních displejů. Hračičkům se zalíbí světelné okruží displeje ve středu palubky, které nenápadně upozorňují na ubývající energii v akumulátoru a například v případě couvání červeným zablikáním zdůrazní varování ze senzorů (což pokud parkujete především podle obrazu kamery, není k zahození).

Vše je celkem pěkně po ruce, displej za volantem bude hodně povědomý majitelům BMW i3, fajn je head-up-displej vykreslující základní informace do zorného pole řidiče - je to jednodušší verze s výsuvnou matnicí (tj. projekce není rovnou na sklo), ale je dobře v zorném poli a s výborným kontrastem.

I navigace bude dobře známá řidičům BMW, pochvalu si zaslouží za živá data o silničním provozu, takže je celkem dobře použitelná. Zábavní systém není připraven na Android Auto, jen na Apple CarPlay, ale nám se ho s iPhone 6+ úspěšně rozpohybovat nepovedlo.

Ozvučení si vzala na starosti společnost Harman/Kardon, ale příliš nás nenadchlo - zvuk je razantní a výrazný, ale chybí mu hloubka a plnost, navíc kvůli umístění a nasměrování výškových měničů řidič slyší více výšek od spolujezdce. Rozhodně to není špatné, ale kupříkladu Krell v Hyundai Kona hraje mnohem lépe.

Vozidlo má vlastní SIM kartu pro připojení k internetu, stále jej tak můžete mít pod dozorem v aplikaci MINI Connected (převlečená BMW Connected).

Zajímavé je, že verze pro iPhone je vybavenější než pro androidí telefony. Obě však nepovolují snímání screenshotů, a tak v obrázcích vidíte odlesk druhého telefonu. Zkontrolovat můžete zamčenost dveří a zavřenost oken, můžete najít vůz na mapě, případně spustit klimatizaci či topení. A samozřejmě vidíte stav akumulátoru a dojezd, který je aktuálně k dispozici. Pro úplnost dodejme, že plašička chodců již není vypínatelná, to je dané čerstvostí homologace, která to vyžaduje.