Elektrická škodovka na obzoru, svezli jsme se jejím dvojčetem

Španělská značka, která vyrábí miniaturní Mii společně s Citigem a Volkswagenem UP! v Bratislavě, provozuje v katalánské metropoli malou flotilu elektrických seatů od loňského roku.

Jsou v experimentálním provozu k dispozici zaměstnancům start-upové laboratoře Seat Metropolis:Lab, která vymýšlí nové koncepty mobility. Snad ještě letos má dorazit elektrické Mii do prodeje. A stejné to bude s Citigem. První elektromobil začne Škoda vyrábět ve třetím kvartále letošního roku. Podle předběžných odhadů by neměla cena s elektromotorem přesáhnout hranici půl milionu korun.



Radši otevřené okénko než klima

Na nejzásadnější otázku „kolik to ujede?“ jsme začali hledat odpověď hned po nástupu. Při venkovní teplotě kolem sedmnácti stupňů nám plně nabité auto, u kterého Seat udává dojezd 160 kilometrů, ukázalo, že najedeme 135 kilometrů. Stačilo vypnout klimatizaci a čerstvý vzduch pustit dovnitř staženým oknem - při postávání v barcelonské koloně dovnitř nefouká a voňavý mořský vzduch je osvěžující - a na displeji okamžitě naskočilo patnáct kilometrů navíc.

Seat e-Mii v číslech elektromotor: 60 kW (82 k), 210 Nm

akumulátor: 18,7, později 37,7 kWh

zrychlení 0-100 km/h: 12,4 s

maximální rychlost: 130 km/h

dojezd: 160 km

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 3557 x 1645 x 1478 x 2420

Po pětadvaceti kilometrech s průměrnou spotřebou elektřiny do 12 kWh na sto kilometrů ručka na „palivoměru“ klesla o čtvrtinu. Popojížděním v městských kolonách, svižných průjezdech po okruhu a kličkováním v uličkách jsme se dostali dokonce na tabulkovou spotřebu 11,7 kWh, to znamená do nějakých padesáti korun na sto kilometrů.

Přestavba na elektromobil

Trojčata Mii, Citigo a Up jsou na trhu osmým rokem, stále ovšem patří k nejlepším nejmenším autům na trhu. Volkswagen už několik let prodává svůj e-Up. Nyní tedy přidají elektrická provedení také další dvě značky. Se Škodou e-Citigo a Seatem e-Mii budou už letos s elektrickým UPem nakonec jedinými variantami bratislavských mrňousů v nabídce.

Verze s litrovými tříválci úplně odpadnou. „Myslím, že přechode na elektrický pohon dává právě u malých aut velký smysl, protože potřebujete menší akumulátor, a to znamená nižší cenu. Spalovací motor v těchto nejmenších autech nebude, protože má příliš vysoké emise. A nemůžete do nich nainstalovat například hybridní technologii, protože je to moc drahé pro výrobce i zákazníka,“ vysvětluje Luca de Meo, šéf značky Seat.

Barcelonská e-Mii tedy vycházejí z e-UPu. Ten má aktuálně 18,7kWh baterii, ovšem na podzim už to bude jinak. Trojčata dostanou baterie s kapacitou 37,7 kWh. To je víc, než má v současnosti elektrický VW Golf, který je o dvě automobilové kategorie výš. Taková zásoba elektřiny už má vystačit Citigu nebo Mii na slibovaný dojezd kolem 270 kilometrů.

A jak nejmenší seat do zásuvky jezdí? Jako každý elektromobil: do města a pokud máte kde nabíjet, je to paráda. Auto je tiché, ulicemi zlehka sviští, ze semaforu bleskově vyrazí, takže soupeříte se skútraři, ostatní auta teprve řadí jedničku a vyjíždějí. Sil má dost, elektromotor roztáčející přední kola má 60 kW (82 k) a krouticí moment 210 Nm, který je k dispozici od první otáčky motoru, proto tryskové starty od semaforu.

Řízení je v zásadě stejné jako u verze s automatickou převodovkou, rozjezdy na elektřinu jsou ovšem ještě hladší a zrychlování bezprostřednější. „Vyšší dívčí“ je jezdit takzvaně „na jeden pedál“, elektromobily se totiž za jízdy při uvolnění plynu znovu nabíjí, vrací energii do akumulátorů takzvanou rekuperací, čímž zpomalují.

Ovšem na druhou stranu je výhodné kinetickou energii neztrácet, když naberete rychlost, a jen si tak plachtit (to spoří i benzin u normálního spalovacího auta). Takže si s Mii můžete tak trochu pohrát. Rozjedete se a plyn jen tak lechtáte, a když jedete z kopce, nebo třeba dojíždíte na semafor, zařadíte voličem automatu mód B (brake), který rekuperaci zintenzivní a auto samo výrazně zpomaluje. Přepínání mezi „jízdní“ polohou D a brzdící/rekuperační B je pulzní, takže si řidič rychlým pohybem zápěstí může s brzděním bez brzd hrát.

Jízdní vlastnosti jsou výborné. Auto má dobrý poměr rozvoru vůči rozchodu kol. V nápravách je tedy doširoka rozkročené, takže se moc nenaklání a obdivuhodně drží stopu. Na poměry kategorie tříapůlmetrových aut je velmi slušně stabilní, u elektrického auta to ještě vylepšují těžké akumulátory uložené v podlaze. Ve městě je pak kapesní auto hezky obratné i díky malému průměru otáčení.

Malé zvenku, velké uvnitř

Přísně hranatá karoserie skrývá obdivuhodně velký interiér. Hlavně na šířku je místa nečekaně hodně. Dva dospělí plus dvě děti se dovnitř poskládají. Všude zaparkuje, všude se vejde. Je z něj obstojný výhled a při parkování a brouzdání ulicemi natěsno oceníte pravidelně hranaté tvary, které jsou přehledné.

Dobře se nastupuje doširoka otvíranými dveřmi. Všechno působí festovně a z provedení na pohled rozhodně nečiší snaha o uspoření, nějakou vášeň, finesy a fajnové materiály však nečekejte, spíš racionalitu a střídmost. Sedadla s integrovanými opěrkami vypadají efektně, na dlouhé cestování to však není. Některým typům postav bude vadit jen výškově polohovatelný volant.