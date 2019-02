Při balení na lyže dbejte na bezpečnost. Ideální je kombík s okýnkem

„Při výběru ojetého auta rozhodují nejen emoce, ale především praktičnost, a zavazadlový prostor je jedním z nejdůležitějších parametrů,“ komentuje Pavel Foltýn z Auto ESA. Podle Foltýna se zcela běžně stává, že si zákazník přiveze k výběru vozu věci, které s sebou běžně vozí, a zkouší, zda se do auta vejdou. „Dnes často vybírají auto ženy, a ty právě hledají praktičnost, přivezou si dětskou sedačku, kočárek, někdy třeba golfový bag.



„Zákazníci velmi často řeší, zda na střechu bude možné nainstalovat střešní box, případně zda se pak s ním auto vejde do garáže. Už jsme řešili situace, kdy zákazník přivezl auto vyměnit, protože se mu s boxem na střeše do garáže nevešlo. Často se také stává, že si zákazník vybere velké SUV a doma zjistí, že se do něj nevejdou tři dětské sedačky vedle sebe na zadní sedadla.

Střešní box Pojistěte ho a u hotelu odmontujte Střešní boxy na zimní výbavu na horách často mizí ze střech aut. Přitom ne každá pojišťovna vzniklou škodu z krádeže boxu nebo zavazadel z něj proplatí. Některé se odvolávají na to, že rakev není pevnou součástí vozu; nejde je tak pojistit v rámci havarijního pojištění a některé pojišťovny nenabízejí ani připojištění. Některé považují střešní box za zvláštní výbavu vozu a umožňují pojistit jej v rámci havarijního pojištění. V některých pojišťovnách lze střešní box připojistit, jinde je možné pojistit výbavu, kterou v něm na hory převážíte v rámci pojištění zavazadel.

Střešní box musí být dobře uzamčený a k autu připevněný tak, aby v případě krádeže zloděj bojoval s překážkou - spoje zvenčí tedy nesmí být viditelné nebo musí být dobře uzamčené. Pro odhodlaného zloděje není problém vzít si box i se „zahrádkou“, pojišťovna pak může váhat s plněním. Kromě uzamykatelného boxu, shánějte i příčníky, které lze zamknout na střeše. Pojišťovny také přihlížejí k době, kdy byl střešní box z auta ukraden - celkem jasný je případ, kdy jej zloděj odcizí při pauze u motorestu. V případě, že necháte box na autě i přes noc u hotelu - navíc plný vaší výbavy - už se budete s pojišťovnou nejspíš přít. Navíc pokud se hodláte po krádeži boxu u pojišťovny domáhat peněz, krádež byste měli neprodleně ohlásit také na policii.

Naši hromadu bagáže jsme poskládali do kufrů všech vyhlídnutých aut, u většiny z pětice vozů se vešla pod zataženou roletku kufru, největší potíž byla podle očekávání s lyžemi - jsou dlouhé a neskladné.

Mnoho lidí namítne, že mohou na střechu na zahrádku nebo do střešního boxu s dalšími lyžařskými rekvizitami. Jenže: ne každý chce nebo může vozit věci na střeše. Ano, je to pohodlnější a bezpečnější, jenže auto pak víc žere (má horší aerodynamiku), hůře se chová na silnici (těžký náklad uchycený hodně vysoko mění těžiště vozu a ovlivňuje jízdní vlastnosti), mnohým přijde nákup zahrádky a držáků případně střešního boxu kvůli pár dnům v roce jako zbytečná investice (i když se toto příslušenství dá také půjčit) a navíc ho pak je třeba někam uskladnit a najděte v bytě místo na obří střešní box.

Poslední argument je bezpečnostní: když vám lyže ukradnou ze střechy nebo čmajznou rovnou celý střešní box, velmi pravděpodobně vám pojišťovna nic nedá (viz box).

A tak jsme vyrazili do autobazaru, vybírali jsme auta v cenách kolem dvou set tisíc korun, což je dnes nejobvyklejší kupní cena auta z druhé ruky. Nejmladší byla Škoda Fabia, nejstarší Ford Mondeo, ty reprezentovaly malé a velké kombíky a typické dilema: vzít mladé, ale malé anebo starší a prostorné. Dalším ve výběru byl „prostřední“ kombík Peugeot 308. A k tomu dva reprezentanti neklasických, ale dnes o to oblíbenějších kategorií: MPV reprezentoval Ford C-Max, dnes velmi žádaná SUV pak Dacia Duster.

Bagáž jsme nacpali do všech a to ani jedno auto nemáme osahané, takže zkušený uživatel by tašky, futrály na lyžáky a další bagáž naskládal do zavazadlového prostoru lépe než my. I tak jsme ale odhalili, jak by takové praktické auto pro lyžující rodinu mělo vypadat.

Podle očekávání je nejjednodušší vše naložit do velkého kombíku. Ale rozhodně nejdůležitější je mít průvlak na lyže - okénko uprostřed zadního opěradla, kterým se lyže protáhnou. Alternativou u MPVček a některých SUV je sklopné prostřední sedadlo. Když totiž lyže uložíte na sklopené opěradlo zadního sedadla (má je valná většina aut na trhu), uberete příliš místa pro posádku. Děti se pak musí mačkat na zbytku prostoru, pokud ještě jezdí v dětských sedačkách, často je tam ani vedle sebe nedostanete. Pokud to máte vymyšlené tak, že jedno dítě pojede s manželkou vzadu a druhé vepředu, zaražte - dítě v dětské sedačce můžete vozit v Česku, třeba v Rakousku už je to však zakázané. Průvlak na lyže je tedy ideálním řešením, některá auta tam navíc mají i futrál na lyže. Lyže navíc děti oddělí, takže se při nudné cestě nepošťuchují.

Průvlak na lyže měl z našeho výběru z nabídky Auto ESA pouze Peugeot 308, takže když po chvilce kombinování kufr pod roletku pojmul všechen náklad, stal se jedním z našich favoritů, i když zrovna prostornou kabinu nemá. Fabia sice papírově patří mezi malé kombíky, je však nečekaně prostorná, se ctí uhraje roli rodinného auta skromnější famílie (prostorem v kabině je na tom podobně jako octavia první generace, dodnes uznávaný ideál české rodiny). Zavazadla se do kufru kombíkové fabie poskládala, ovšem lyže jsme museli uložit na sklopené pravé zadní sedadlo. A vedle už se usadí opravdu jen hubeňouři, dvě dětské sedačky tam nenacpete ani omylem.

Kombíkové mondeo spolklo náklad jako nic, hůlky jsme dali do kufru napříč, aby se nemusely plést s lyžemi, zbytek jsme tam naložili víceméně halabala. I mondeu chyběl průvlak na lyže, kabina je naštěstí tak široká, že by vzadu vedle sebe měly děti přežít cestu bez většího reptání (pokud se tam nepoperou).

Veleúspěšný Duster je bazarový fenomén, pseudoterénní dacia totiž s přibývajícími roky jen velmi pozvolna ztrácí na ceně. Kufr v porovnání s kombíky krátkého auta nakonec náklad pobere. Lyže se musí na sklopené opěradlo uložit zešikma, aby se vešly na ložnou plochu.

Nakonec Ford C-Max, oblíbený model je typický zástupce aut typu MPV, ty jsou dnes na ústupu právě na úkor SUVček, rodiny je ovšem volí právě kvůli praktičnosti. Prostřední zadní sedadlo se dá nejen sklopit, ale rovnou vyjmout, takže vznikne prohlubeň, do které se lyže i s hůlkami parádně poskládají. Ovšem i MPV bývají obecně kratší, takže dospělácké lyže se vejdou „nadoraz“ mezi práh kufru a středový box mezi předními sedadly. Zbytek už naskládáme do c-maxu bez potíží. Všímáme si při tom dalšího specifika MPV - kufr nahání litry objemu „do výšky“, s délkou ložné plochy už to tak slavné není, i fabia ji má delší než c-max.

Za špatně uchycené lyže hrozí pokuta

Při skládání věcí do kufru myslete na bezpečnost. Jakmile dostanete na zledovatělé silnici smyk, může být náklad ve voze velmi nebezpečný.

Neupevněné věci totiž při nárazu nekontrolovatelně letí interiérem a kvůli přetížení přibírají na váze. Klidně až padesátkrát. Taková termoska, která se volně povalovala na zadním sedadle, letí při čelní srážce v padesátikilometrové rychlosti kupředu a je to rána, jako by měla metrák. Desetikilový kufr narazí do sedadla hmotností krávy. Lyžařská bota váží 1,5 až 2 kilogramy, při nárazu v rychlosti pouhých 30 km/h pak udeří vahou 16 kilogramů, a při 50 km/h to už bude vahou přes 26 kg.

Nejde však jen o hmotnost, nebezpečné umí být i sportovní náčiní s ostrými hranami. Neupevněné lyže umí při bouračce téměř prorazit nebo výrazně zdeformovat polstrování sedadla a způsobit těžká poranění v oblasti beder. Základní pravidlo tedy zní: zavazadla zajistit proti posunu. Lyže je třeba vždy připoutat řemínky nebo páskami ke konstrukci vozidla. V řadě automobilů najdeme uchycovací oka na podlaze nebo v zavazadlovém prostoru. Lyžáky uložte ideálně na dno kufru a co nejblíže zadním opěradlům sedadel. Obecně patří těžké věci na dno.

V Rakousku a Francii hrozí za nedbale uchycený náklad pokuta. Rakouští policisté považují zimní výbavu, jako jsou lyže nebo lyžáky, za náklad a ten musí být zabezpečen tak, aby neohrozil posádku. Pokud bude tedy náklad na zimní lyžovačku policistovi připadat špatně uchycený, může udělit pokutu až do výše 500 eur (zhruba 13 tisíc korun). Pokutu za to špatně uchycený náklad, který může ohrozit posádku, můžete dostat i v Česku, jsou to až dva tisíce korun.