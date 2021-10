Po covidu postihla Nepál další rána. Záplavy si vyžádaly stovky životů

Záchranáři v Nepálu podle tamní policie stále pátrají po nejméně 40 pohřešovaných a panuje tak obava, že počet zemřelých ještě vzroste. Živel si většinu životů vyžádal na východě a západě hornaté země, kde tento týden vytrvale pršelo, uvedl mluvčí nepálské policie.



„Záchranné týmy přesouvají lidi do bezpečí a zraněné odvážejí do nemocnic,“ dodal mluvčí. Zachráněno a převezeno do nemocnic zatím bylo nejméně 35 zraněných. Místní úřady se stále snaží zjistit přesný počet zasažených domácností a plný rozsah škod. Podle předpovědi se počasí v Nepálu ke konci týdne zlepší.

Po dopadech pandemie je to další rána

„Odplavena byla úroda a domy, což je pro rodiny, které se už tak potýkají s ničivým dopadem pandemie covidu-19, velká rána,“ uvedl šéf nepálské sekce Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC). Týmy Červeného kříže pomáhají s evakuací v obou zemích, připomíná AP.



„Nepálci a Indové jsou vmáčknutí mezi pandemii a zhoršující se klimatické katastrofy, které tvrdě dopadají na miliony životů a živobytí,“ uvedl za IFRC šéf nepálské pobočky.

V severoindickém státě Uttarákhand si záplavy a sesuvy půdy vyžádaly od minulého týdne 46 obětí, ve státě Kérala na jihu země v důsledku lijáků zahynulo nejméně 42 lidí. V jihoindickém státě má v následujících dnech prudký déšť pokračovat.

Sesuvy půdy a záplavy jsou na severu Indie v podhůří Himálaje běžné. Podle vědců k nim však dochází častěji v důsledku tajících ledovců v souvislosti s klimatickou změnou. Neobvyklé nejsou bleskové záplavy a sesuvy půdy v období dešťů ani v Nepálu. Monzuny v zemi obvykle trvají od poloviny června do konce září.