Žádný burger, ale kotouč. EU zpřísní označení vegetariánských potravin

Změna se však nebude týkat jen burgerů. Veganské párky nebo steaky z tofu by také brzy mohly být hudbou historie. O nové legislativě bude po květnových volbách hlasovat celý Evropský parlament. Jestliže ji schválí, postoupí návrh k Evropské komisi a členským státům.

Několik evropských poslanců má podezření, že jde o lobby masného průmyslu. To odmítá Éric Andrieu z Parti socialiste, který na nový zákon dohlíží. Tvrdí, že masná lobby do přípravy nové legislativy nezasáhla. „Zákon vyvolal velkou diskuzi napříč politickými skupinami a většina z nich chtěla názvosloví zpřesnit. Můžete si dát steak nebo burger, nemůžete tak ale říkat jiným produktům. Jde o selský rozum,“ dodal.

Proti návrhu se postavila organizace Greenpeace. Její členové se domnívají, že jde o opatření, které poškodí dlouhodobě udržitelný potravinářský průmysl.

Andrieu oponoval, že poslanci hlasovali v nejlepším zájmu spotřebitelů. Producenti vegetariánského jídla by tuto změnu měli považovat za příležitost zvýšit svůj podíl na trhu.

„Zdálo se nám, že steak by měl znamenat opravdový steak z masa. Ostatní produkty potřebují nové pojmenování. To vyžaduje hodně kreativity,“ sdělil Andrieu. „Lidé musí vědět, co jedí. Změna pomůže lidem, kteří chtějí jíst méně masa, budou vědět, co mají na talíři,“ dodal.

Poslankyně britské Zelené strany Molly Scott Cato, která zasedá v zemědělské komisi, se také obává, že za novým návrhem stojí masný průmysl. „Mám podezření, že jde o iniciativu ze strany masného průmyslu, který vidí, že mladí lidé jedí méně masa. Panikaří,“ řekla.

„Je to jasný signál, že se (producenti masa pozn. red.) bojí, aby nepřišli o svůj podíl na trhu – a to je dobré znamení. Spotřebitelé o takový návrh příliš nestáli. Nedělo se to, že by si lidé kupovali vegetariánské burgery a divili se, proč v nich není maso. Stále více lidí začíná do svého jídelníčku zařazovat rostlinné produkty,“ dodala.

Regulace vejde v platnost nejdříve za několik let, Andrieu ale chtěl, aby se jí orgány EU začaly věnovat.

V roce 2017 zakázal Evropský soudní dvůr prodávat sóju a tofu s názvy, které obsahují slova jako mléko či máslo. Mlékárenské názvosloví mohou od té doby výrobci používat jen na etiketách živočišných produktů.

Seitan Seitan je potravina vyrobená z pšeničného lepku. Jde o alternativu k sójovým náhradám masa. Dobře připravený seitan se masu podobá víc než sójové produkty, za coč vděčí své konzistenci.

„Čistě rostlinné produkty nemohou být z principu prodávány s názvy jako je mléko, smetana, sýr nebo jogurt,“ píše se v rozhodnutí soudu. Zákaz ale neplatí pro kakaové máslo nebo kokosové mléko.

Na závěr schůze zemědělské komise navrhla skupina poslanců několik nových jmen. Vegetariánské burgery by se mohly nově jmenovat vegetariánské kotouče a ze seitanových steaků možná budou seitanové desky. I oni ovšem přiznávají, že jde o těžko přijatelné návrhy.