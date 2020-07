Maso nejí jen čtyři procenta Čechů, patříme mezi největší „všežravce“

Konzumace masa je v České republice zažitým standardem. Alespoň jednou týdně si maso dopřeje 82 procent mužů a 77 procent českých žen.

„Úplně bez masa se stravují čtyři procenta Čechů, mezi nimiž převládají lidé do 44 let. Veganskou stravu nejvíce vyhledávají mladí lidé do 35 let,“ uvádí agentura Ipsos, která průzkum provedla mezi 1 015 respondenty ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. Zatímco vegetariáni se vyhýbají masu, vegani odmítají veškeré potraviny živočišného původu, tedy včetně mléčných produktů či vajec.



Novým trendem je i flexitariánství, tedy příležitostná konzumace masa či ryb. „Zřejmě to souvisí se skutečností, že od vědců stále častěji slýcháme, jaké negativní dopady má živočišná produkce na životní prostředí a na změnu klimatu, což mnoha z nás není lhostejné,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Nejčastějším důvodem vyhýbání se určitým druhům potravin jsou zdravý životní styl a snížení hmotnosti. Do budoucna plánuje zvýšení konzumace rostlinných alternativ na úkor živočišných produktů 28 procent respondentů průzkumu. „Ačkoli většina populace nepředpokládá, že by v příštím roce celkově snížila konzumaci živočišných výrobků, plánují alespoň omezovat masné výrobky jako jsou uzeniny,“ uvedla Markéta Kneblíková z Ipsosu.

Češi patří mezi národy, které nejméně řeší, zda konzumují potraviny živočišného či rostlinného původu, jedno je to zhruba 90 procentům Čechů. V porovnání s ostatními zeměmi Evropy je Český průměr vyšší. „Všechno“ jí například 75 procent Španělů, 71 procent Francouzů, 81 procent Poláků a 69 procent Němců.

Zároveň se Češi řadí k národům, v jejichž stravě převládá zejména maso. „Na opačném pólu jsou v Turecku, kde se masu vyhýbá téměř polovina populace,“ dodává agentura Ipsos.