Dítě málem umořili hlady. Australští vegani dostali za trest veřejné práce

Zemřít dívku, která dostávala mimo jiné k jídlu ovesnou kaši, brambory nebo rýži, ale nakonec nenechali. Když loni v březnu dostala bolestivé křeče, matka zavolala záchranku. Dítě skončilo na jednotce intenzivní péče. Tam teprve lékaři zjistili, jak hodně bylo podvyživené.

Úřady holčičku následně rodičům odebraly a odevzdaly do pěstounské péče. Dítě, které nemělo ještě žádné zuby, podle svého vychovatele se neumělo posadit, říct jediné slovo, samo se najíst.

#BREAKING: A Sydney couple has just been sentenced for putting their daughter on a Vegan diet so severe, it left her severely malnourished. @LauraTunstall9 #9News pic.twitter.com/jXCYHY9FjN