Proč v EU roste počet euroskeptických hnutí, v Rozstřelu odpoví Charanzová

Dita Charanzová je česká diplomatka a manažerka věnující se problematice Evropské unie. Od července 2014 je poslankyní v Evropském parlamentu. Intenzivně se věnuje vyjednávání nových obchodních příležitostí pro české i evropské firmy, nejen v rámci rozšíření spolupráce s USA, ale například i v zemích Latinské Ameriky.

Za svoje aktivity v oblasti zahraniční politiky dostala jako první Češka Cenu poslanců Evropského parlamentu.



V pořadu europoslankyně zodpoví nejrůznější dotazy ohledně brexitu nebo nárůstu nacionalistických a euroskeptických hnutí v Evropě.

Navíc se blíží eurovolby. Jak se podle Charanzové Evropská unie vyrovná se stále chaotičtějším brexitem? V případě, že by Británie zůstala v EU déle než do června, musela by se totiž účastnit eurovoleb a není tedy vyloučeno, že by byla nucena brexit odložit až na rok 2024. V britském parlamentu prozatím panuje chaos, poslanci totiž ve středu odmítli všechna náhradní řešení.