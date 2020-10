Zelenského volební propadák: čekají Ukrajinu předčasné volby?

Ačkoliv oficiální výsledky budou známy až na konci týdne, už nyní je zřejmé, že hlasování výrazně posílí nezávislou regionální politickou elitu, která i tak čas od času vzdoruje prezidentovi a centrální kyjevské vládě. Podle analytiků je propad vládní strany nevídaný i přes specifičnost místních voleb a regionální politiky. Těžká rána, která Zelenského zasáhla, by tak mohla vést i ke změnám ve vládním kabinetu. Propadák navíc vytváří příhodný prostor pro pravicové i levicové rivaly prezidenta, kteří by společnými silami mohli dovést zemi až k předčasným volbám do parlamentu.