Trump proměnil historickou budovu v hotel, demokraté chtějí zabránit prodeji

Historická budova Old House Post se nachází několik bloků od Bílého domu. Vlastní ji federální vláda, v roce 2012 si ji Trump pronajal a učinil z ní Trumpův mezinárodní hotel.

Nyní jej plánuje prodat miamské společnosti CGI Merchant Group za údajných 370 milionů dolarů (takřka 8 miliard korun). Plán ale chtějí zhatit demokraté. Sněmovní kontrolní výbor žádá Obecnou správu služeb (General Services Administration – GSA), aby mu pronájem zrušila, protože exprezident údajně předložil nepravdivé finanční výkazy.

„Nikdo by neměl být odměněn za poskytnutí falešných nebo zavádějících informací federální vládě nebo usilovat o zisk z prezidentství,“ uvádí podle stanice CNN výbor v oficiálním dopise. Výbor odkazuje na exprezidentovu dlouholetou účetní firmu Mazars USA, která byla auditorem pro Trumpův hotel.

Mazars USA nedávno uvedla, že se vzdává Trumpa jako klienta. Firma uvedla, že již odmítá ručit za správnost účetních závěrek The Trump Organization z let 2011 až 2020, které pro společnost vypracovávala na základě podkladů poskytnutých Trumpem a vedením jeho firmy.

„Ve světle těchto nových odhalení, včetně dalších důkazů, že bývalý prezident předložil GSA alespoň jeden finanční výkaz s možnými podstatnými nepravdivými informacemi, žádáme, abyste zvážili ukončení pronájmu budovy Old House Post bývalému prezidentu Trumpovi,“ uvedl výbor.

Hotel se stal během Trumpova působení v úřadu předmětem několika žalob. Podle demokratů se jeho provozováním bývalý šéf Bílého domu dopouštěl střetu zájmů. Trump v něm ubytovával zahraniční delegace, které se tímto způsobem měly pokoušet získat si jeho přízeň.

Exprezident si rád zval do hotelu členy Kongresu, kteří tam za dobu jeho prezidentství podle protikorupční organizace Citizens For Responsibility and Ethics zamířili na 284 návštěv. V lednu 2017 členové Trumpova inauguračního výboru zaplatili 2 tisíc dolarů (42 820 korun) za noc, více než šestkrát tolik, než je v hotelu obvyklá cena za jeden pokoj.

Nicméně, klienti se do hotelu nehrnuli v takové míře, v jaké by Trump zřejmě chtěl. V roce 2019 byly pokoje skoro z poloviny prázdné, zatímco Trumpova firma platila jen za pronájem GSA tři miliony dolarů ročně (73 milionů korun). Pandemie problémy ještě umocnila. V roce 2020 tržby poklesly o 63 procent na 15 milionů dolarů (321 milionů korun).

„Je to jako město duchů,“ řekla místní obyvatelka Anna washingtonskému serveru DCist. Hotel „se stal vizuální metaforou Trumpova pokusu označit si své teritorium. Teď když odešel, už nemá tu samou moc.“

Trumpova firma terčem vyšetřování

GSA uvedla, že provede důkladnou „a náležitou“ kontrolu dokumentů: „GSA podnikla a bude i nadále podnikat kroky k zajištění toho, aby nájemce dodržoval podmínky pronájmu.“

Trumpova rodinná firma je vyšetřována newyorskou prokuraturou. Vyšetřovatelé společnost podezírají, že manipulovala ve svých finančních záznamech s hodnotou svého majetku, aby si zajistila výhodnější půjčky nebo aby se vyhnula placení některých daní.

Separátní vyšetřování daňových podvodů v exprezidentově firmě vede i manhattanská prokuratura. V této souvislosti začala stíhat dlouholetého finančního ředitele The Trump Organization Allena Weisselberga, který však svou vinu popřel.

Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová si předvolala k výslechu Trumpa a jeho dvě nejstarší děti, Donalda mladšího a Ivanku. Ti se však obrátili na soud se stížností, že tím demokratická prokurátorka porušuje jejich ústavní práva. Tvrdili, že by tak získala informace, které by pak mohla využít v paralelní kriminální kauze. Obviňují ji rovněž z toho, že Trumpa vyšetřuje z politických důvodů.