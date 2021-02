Americká prokuratura už získala miliony dokumentů o Trumpových daních

Vanceův úřad ani Trumpův tým ihned na zprávy o předání finančních záznamů nereagovaly. Zpráva CNN, která se odvolává na své zdroje obeznámené s vyšetřováním, přichází tři dny poté, co nejvyšší soud odmítl zablokovat verdikt soudu nižší instance.

Podle toho musí účetní firma Mazars uposlechnout obsílku a vydat požadované materiály. Vance a jeho tým žádali osm let Trumpových osobních daňových přiznání a také výkazy jeho firmy The Trump Organization. Kromě samotných daňových přiznání podle médií prokuratura dostala i řadu dalších souvisejících dokumentů.

Vanceovo vyšetřování se původně týkalo podezřelých transakcí Trumpova týmu před volbami roku 2016, později se prokurátor začal zajímat o podnikání exprezidentovy firmy jako takové.

Organizace je podle informací amerických médií podezírána z daňových a pojistných podvodů a dalších nekalostí. Trump vyšetřování označuje za politicky motivované a odmítá jakékoli kriminální jednání v rodinném podniku.

Podle deníku The New York Times vyšetřování v posledních měsících nabírá na obrátkách. Minulý týden list napsal, že Vance do operace přizval prominentního bývalého federálního prokurátora Marka Pomerantze, který je považován za experta na ekonomickou trestnou činnost.