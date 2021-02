Trump se vrací na scénu. Přihlásí se o kandidaturu v roce 2024, tvrdí zdroje

Trump na konferenci promluví o budoucnosti strany, jejíž barvy čtyři bouřlivá léta hájil v Bílém domě. Server Axios s odkazem na anonymní zdroje v pondělí uvedl, že má v plánu se na CPAC prohlásit za „předpokládaného kandidáta pro rok 2024“, jenž se ve volbách postaví Joeu Bidenovi či případně jinému demokratovi.

Nejmenovaný „dlouholetý poradce“ Axiosu sdělil, že Trumpův projev na konferenci bude „ukázkou síly“ a poselstvím: „Možná nemám Twitter ani Oválnou pracovnu, ale stále mám Republikánskou stranu pod kontrolou“.

„Trump je ve skutečnosti Republikánská strana. Jediná propast je mezi establishmentem a řadovými republikány po celé zemi. Když zaútočíte na prezidenta Trumpa, útočíte tím na všechny řadové republikány,“ řekl Axiosu komunikační stratég a Trumpův poradce Jason Miller.



Republikánskou stranu podle listu The Guardian opustilo od lednového útoku na Kapitol, při kterém zemřelo pět lidí, už několik desítek tisíc lidí.

Průzkum mezi těmi, kteří ve straně zůstali, nicméně v polovině února ukázal, že Trump si drží náskok před řadou dalších potenciálních kandidátů na prezidenta pro rok 2024. Také 59 procent voličů republikánů uvedlo, že si přejí, aby Trump hrál i nadále ve straně prominentní roli.

Přes 54 procent voličů rovněž uvedlo, že by Trumpa podpořili v primárkách.

Deset republikánů ve Sněmovně reprezentantů v lednu podpořilo ústavní žalobu proti Trumpovi, podle které nese za útok na Kapitol odpovědnost.

Impeachment podpořilo také sedm republikánů v Senátu. Všichni momentálně čelí kritice státních stranických organizací.

Voliči Trumpovi fandí i po ústavní žalobě

Trumpova moc nad stranou je podle The Guardianu jasná. Nový průzkumveřejného mínění ukázal, že 46 procent Trumpových voličů by exprezidenta následovalo, pokud by vytvořil svou vlastní stranu. Více než 42 procent voličů uvedlo, že jeho obžaloba ještě posílila jejich podporu.

Průzkum také zjistil, že 58 procent Trumpových voličů se hlásí ke konspirační teorii, podle které vyvolala útok na Kapitol levicová Antifa a na místě bylo jen málo prezidentových stoupenců.

Druhý nejvýše postavený republikán ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise v neděli ve vysílání televize ABC znovu odmítl přiznat, že Trump prohrál volby nebo nese odpovědnost za vtrhnutí do Kongresu. Prohlásil, že prezidenta nedávno viděl a stále mu velmi záleží na blahu USA.

Axios citoval také nejmenovaný zdroj, podle kterého se někteří potenciální uchazeči o kandidaturu pro rok 2024 obrátili na Trumpa s žádostí o podporu. Zdroj rovněž poznamenal, že bývalý prezident, kterému bude v den voleb 78 let a nyní čelí značným právním hrozbám, možná plánuje strhnout republikány na svou stranu, ale nakonec nebude kandidovat.

Trump se vrací tam, kde začínal

CPAC, která se uskuteční už popadesáté, je projektem Americké konzervativní unie, jedné z nejstarších pravicových lobbistických skupin v USA. Cílem je spojení konzervativců z celé země za účelem sdílení nápadů, diskuse o společných záležitostech či navázání užitečných vztahů.

Konference má i další klíčové funkce. Utužuje vztahy republikánů s dárci i zájmovými skupinami nebo dává šanci předvést se vycházejícím hvězdám.

Vystoupí tu například guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, senátor za Arkansas Tom Cotton nebo senátor za Texas Ted Cruz. Prostor naopak nedostali Trumpovi kritici, například guvernér Marylandu Larry Hogan. Trump promluví během posledního dne konference.

Vrací se tím na začátek. Právě na shromáždění CPAC v roce 2011 totiž přednesl jeden ze svých prvních politických projevů. V té době agresivně prosazoval fikci, že se Barack Obama nenarodil v USA, a proto ho nelze považovat za legitimního prezidenta. Rovněž se navážel do republikánů, kteří projevili zájem kandidovat v nadcházejících volbách na prezidenta.