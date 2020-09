Trump podle listu 10 let neplatil žádné daně z příjmů. Prezident to odmítá

7:36

Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynulých 15 let neplatil žádné daně z příjmů, napsal list The New York Times s odvoláním na daňové záznamy. V roce svého zvolení Trump měl zaplatit na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů, zhruba 17 500 korun. Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce. Prezident informace listu označil za falešnou zprávu.