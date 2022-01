Trumpova firma čelí obvinění z podvodných majetkových přiznání

„Odhalili jsme řadu důkazů, které naznačují, že Donald J. Trump a Trump Organization nepravdivě a podvodně ohodnotili vícero aktiv a zkreslili tyto hodnoty před finančními institucemi kvůli ekonomickým ziskům,“ uvedla Letitia Jamesová, generální prokurátorka New Yorku.

Nové soudní podání je další kapitolou táhlého občanskoprávního vyšetřování jejího úřadu. Ze své povahy nemůže vyústit v trestní stíhání, Jamesová nicméně spolupracuje s trestím řízením manhattanské prokuratury, která už v této souvislosti obvinila dlouholetého finančního šéfa Trumpovy firmy Allena Weisselberga.

Trump Organization na úterní vývoj reagovala prohlášením, že vyšetřování je „nepodložené“ a že jediným, kdo mystifikuje veřejnost, je Jamesová.

Generální prokuratura soud informuje o stavu vyšetřování ve snaze donutit exprezidenta Trumpa a jeho děti Ivanku a Donalda mladšího, aby přišli zodpovědět otázky vyšetřovatelů.

Podle Jamesové je jejich vyslechnutí pro další vývoj klíčové. Právníci bývalého šéfa Bílého domu se mezitím prostřednictvím soudu snaží vyšetřování pohřbít, přičemž tvrdí, že porušuje Trumpova práva, protože na jeho firmu míří čistě z politických důvodů.

Podle agentury AP poskytuje nové prohlášení prokuratury dosud nejpodrobnější obraz o tom, co vyšetřovatelé zjistili. Mimo jiné se v něm píše, že Trump Organization v dokumentech předložených bernímu úřadu IRS zveličila hodnotu darů učiněných v New Yorku a Kalifornii, aby odůvodnila slevu na dani ve výši milionů dolarů.

Na druhé straně pak údajně uměle navyšovala hodnotu majetku Trumpa i celé společnosti ve snaze zajistit si výhodnější půjčky.

Činila to podle prokuratury i tak, že do evidence zahrnula dosud nevybudovaný objekt na jednom z držených pozemků nebo uvedla skoro trojnásobnou velikost Trumpova newyorského bytu oproti skutečnosti. Mnohá majetková hlášení prý zapadají do „vzorce s cílem naznačit, že Trumpovo jmění je větší, než jak by se jinak jevilo“.