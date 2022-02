Truth Social. Američané už mohou psát „pravdy“ na Trumpově nové sociální síti

Právě Twitter byl oblíbenou platformou bývalého šéfa Bílého domu do doby, než mu sociální síť krátce po nepokojích v sídle Kongresu z loňského 6. ledna zablokovala účet. Učinila tak proto, že podle ní Trump svými příspěvky podněcoval násilí.

Bývalý prezident po útoku svých příznivců na Kapitol a po konci svého mandátu přišel o účty rovněž na sítích Facebook a YouTube. Exprezident dlouhodobě kritizuje velké technologické společnosti a tvrdí, že umlčují konzervativní hlasy.

Jeho spor zejména s vedením společnosti Twitter se vyhrotil po prezidentských volbách z listopadu 2020, po nichž Trump mimo jiné opakovaně bez důkazů psal o volebních podvodech, které se mu nepodařilo prokázat. Twitter jeho nepravdivá tvrzení buď skrýval, nebo doplňoval odkazy na vyjádření volebních činitelů, kteří výskyt nesrovnalostí popírali. Trump a jeho podporovatelé v této souvislosti začali mluvit o cenzuře.

„Představte si velký venkovní stan na svatbě vašeho nejlepšího přítele. Kdo tam je? Kombinace různých rodin ze všech koutů Spojených států a zbytku světa. Strýček Jim z Atlanty je hrdý libertarián. Teta Kellie z Texasu je zarytá konzervatička. Váš bratranec John z Kalifornie je tvrdý liberál. A hádejte co se stalo? Všichni jsou pospolu, mají se skvěle a sdílejí svoje různé pohledy na svět. Ačkoliv spolu občas nesouhlasíme, vítáme tyto rozmanité názory a silné diskuze, které s sebou přináší,“ píše se v popisku aplikace na App Store.

Uživatelé na nové sociální mohou posílat krátké příspěvky, které se v aplikaci označují jako „pravdy“, jež mohou další lidé sdílet, označit srdíčkem nebo na ně reagovat.

Trump měl před zrušením účtu na Twitteru téměř 89 milionů sledujících uživatelů. Na sociální síti proslul díky svým často velmi útočným příspěvkům, jež se mnohokrát omezovaly jen na několik slov napsaných velkými písmeny. Svoje politické oponenty pravidelně označoval urážlivými přezdívkami.

Za aplikací Truth Social stojí firma Trump Media & Technology Group (TMTG), podle níž má nová sociální síť skoncovat s „politickou diskriminací“ a má být prostředkem boje proti vlivu velkých technologických firem. Podle agentury Reuters není zcela jasné, kdo rychlý růst společnosti financuje.

Šéf firmy a bývalý kongresman Devin Nunes v neděli stanici Fox News řekl, že na síť nyní začínají přicházet první uživatelé. Cílem společnosti je dosáhnout plného provozu platformy v USA do konce března. Nunes podle Reuters na sociální síti v první den jejího fungování naléhal na již přihlášené uživatele, aby sdíleli co nejvíce příspěvků, fotografií a videí a co nejvíce diskutovali.

Podle pozorovatelů zatím není příliš jasné, jak bude nová platforma moderovat obsah příspěvků, za což Trump a další konzervativci nejvíce kritizují technologické společnosti. Sociální síť Parler, na kterou se na začátku loňského roku soustředila pozornost řady pravicových politiků a voličů jako na alternativu Twitteru, se kvůli sdílení násilného obsahu dostala do problémů s technologickou společností Amazon Web Services (AWS), která hostila její servery. AWS ze svých serverů Parler odstranila a ta pak byla asi měsíc off-line, než našla nového poskytovatele připojení.

Web Fox News s odkazem na obeznámený zdroj napsal, že síť Truth Social nehostí servery AWS ani jiných velkých technologických společností, provoz jí údajně zajišťuje pravicově zaměřená kanadská firma Rumble.

Trump se nicméně vlivu velkých technologických firem zcela vymanit nemůže. Uživatelé v USA chodí na sociální sítě z drtivé většiny z chytrých mobilních telefonů, přičemž v podstatě všechny nyní používají operační systémy iOS od Applu či Android o Googlu. Do nich si uživatelé instalují aplikace pomocí obchodů App Store, respektive Google Play. Obě firmy přitom mohou rozhodnout o vyškrtnutí některých aplikací ze své nabídky, pokud určitým způsobem poruší jimi stanovená pravidla, což se loni na čas stalo právě Parleru.

Otázkou tak podle řady pozorovatelů zůstává, zda Truth Social nebudou doprovázet podobné problémy jako Parler, které by přiměly Apple proti platformě zakročit.