Musela jsem skončit kvůli názorům na transgender, řekla skotská expremiérka

Bývalá předsedkyně vlády se loni v březnu dostala do bodu, kdy sama sebe považovala „za součást problému“. Podle ní nebyl ve Skotsku nikdo, kdo na ní neměl názor, ať už dobrý, nebo špatný. „Politika ve Skotsku, stejně jako všude jinde, je nyní značně polarizovaná,“ dodala podle listu The Daily Telegraph.

„Měl jsem pocit, že lidé se ke každému tématu staví podle toho, co si o mně myslí. Platilo to v otázce transsexuálů, platilo to v řadě otázek. A tak jsem si řekla, že když odejdu pryč, možná bude politika, diskuse a debata ve Skotsku trochu zdravější,“ vysvětlila své důvody k odchodu. „Proto jsem se rozhodla odstoupit.“

Sturgeonová byla během své doby v úřadu velkou obhájkyní práv translidí. Nyní naznačuje, že právě toto téma výrazně přispělo k její deziluzi z politiky. „V souvislosti s otázkou práv transsexuálů jsem se setkala s větším množstvím nadávek než v souvislosti s jakýmkoliv jiným tématem, včetně nezávislosti Skotska, takže to bylo opravdu velmi těžké.“

Bývalá premiérka zmiňovala polarizaci skotské politiky ve svém rezignačním projevu. Transsexuální problematiku ale tehdy konkrétně nezmínila.

Sturgeonová se dostala pod ostrou kritiku v souvislosti s případem Isly Brysonové, původně Adamem Grahamem. Ještě jako muž znásilnila dvě ženy. Po změně pohlaví ji soud poslal do ženské věznice, což vyvolalo značné pobouření. Musela zasáhnout sama Sturgeonová, které se dostalo posměchu za to, že se vyhýbá říci, jakého pohlaví Brysonová je.

Zkušená politička krátce poté nečekaně rezignovala. Pro skotskou politiku to byl šok. Sturgeonová dokázala po neúspěchu referenda o nezávislosti v roce 2014 skotské nacionalisty několikrát přivést k volebnímu vítězství. V premiérském křesle strávila osm let a zdála se být neotřesitelnou jistotou skotské politiky.

Sturgeonová trvá na tom, že translidé „by měli mít možnost žít tak, jak chtějí“ a pokud se transženy považují za ženy, pak jsou ženy. Podle ní politici téma transgenderu zneužívají jako „beranidlo“ k vlastním politickým ziskům.

Konzervativci? Hanebné chování

Expremiérka v této souvislosti zkritizovala britské konzervativce, že se angažují v „opovrženíhodných“ kulturních válkách. „Jejich snaha udržet se co nejdéle u moci znamená, že pro své účely hodí pod autobus jakoukoli zranitelnou skupinu, a to je opovrženíhodné a hanebné,“ uvedla.

Británie v poslední době přitvrzuje proti gender teoriím a transgender iniciativám. Vláda vydala nové pokyny pro sexuální výchovu, v nichž vyzvala školy, aby přestaly učit sporné teorie fluidní genderové identity. Chce též uzákonit povinnost, aby v nových veřejných budovách v Anglii byly oddělené toalety pro muže a ženy.

Ve snaze prosadit politiku přívětivější vůči transgender osobám se nedařilo příliš ani nástupci Sturgeonové, Humzovi Yousafovi. Jím prosazovaný zákon chránící před nenávistivými projevy genderové menšiny se dostal pod kritiku britské spisovatelky Joanny Rowlingové či amerického podnikatele Elona Muska a jednotný názor na něj neměli ani členové SNP. Yousaf po roce rezignoval. Nahradil ho John Swinney.

Pro SNP je též značným problémem, že téma skotské nezávislosti přestává rezonovat. Sama Sturgeonová vyjádřila lítost nad tím, že se během její éry Skotsko neosamostatnilo.

Expremiérka čelila podezřením, že odstoupila kvůli obviněním jejího manžela v souvislosti se zpronevěrou finančních prostředků SNP. Sturgeonová to odmítla s tím, že rezignaci podala tři týdny předtím a jde tak o pouhou „časovou shodu“.