Dojeli na klima i transgender. Skotské nacionalisty dorazil zmatený Yousaf

Dosluhující předseda Skotské národní strany (SNP) Humza Yousaf během oznámení své rezignace zoufale pronesl: „Nezávislost Skotska se zdá být až frustrujícím způsobem blízko.“ Podle britských médií šlo spíše o prázdný povzdech než konstatování faktu. SNP, hlavní pilíř boje za nezávislost, v posledních letech skomírá a odtržení Skotska od Spojeného království je v nedohlednu.

Někdejší šéfka strany Nicola Sturgeonová je jako doma u soudů, kam se dostala kvůli pochybnému nakládání s financemi své strany, obvinění ve stejném případu si vyslechl i její manžel.

Předchůdce rázné političky Alex Salmond Skotsko před deseti lety dovedl k prvnímu referendu o osamostatnění, plebiscit byl těsný, pro nezávislost hlasovalo 45 procent Skotů. Nikdy potom se SNP podobnému úspěchu ani nepřiblížila.

„Frustrující není, že jsme blízko nezávislosti, ale naopak fakt, že se jí vzdalujeme,“ reagoval na výrok Yousafa jeden ze členů SNP. „Musíme být realističtí, abychom se zase dostali na správnou cestu, jde o dlouhodobé a konzistentní budování podpory. Ani náhodou ještě nejsme v cíli,“ dodal. Šéf kampaně za nezávislost Skotka z roku 2014 Stephen Noon tvrdí, že podmínky byly před lety ideální. „Byli jsme opravdu blízko, roli hrála samozřejmě i vidina brexitu, od té doby ale nadšení poněkud vyprchalo,“ uvedl pro Politico.

Unionisté oslavují

Nové referendum je nerealistické, vůdčí partaj bojující za nezávislost řeší vnitrostranické problémy. Není divu, že někteří považují snahy o osamostatnění Skotska za prohraný boj. Unionistický sloupkař listu Daily Mail Andrew Neil po rezignaci Yousafa označil „celý koncept nezávislosti Skotska za mrtvou záležitost nejméně pro jednu celou generaci“. Dokonce i vlivný blog Bella Caledonia, který hltají desetitisíce nacionalistů, označil výrok odstoupivšího premiéra za „jeden velký blud“.

Poslanec za SNP Stewart McDonald se nezdráhal poradit případnému nástupci Yousafa, jak by měl po nástupu do čela strany postupovat. „Rozhodně by měl zdůraznit, že druhé referendum o nezávislosti není frustrujícím způsobem blízko. Signifikantní politické překážky jsou stále tady a my se přeci nemůžeme tvářit, že zmizely,“ napsal v textu pro list The Scotsman a poukazuje i na nepříliš jisté vedení ze strany odstoupivšího předsedy vlády.

Pod Yousafem zažila SNP tvrdý střet s realitou. Poslední dny ve funkci začaly premiérovi s pákistánskými kořeny minulý týden, kdy vypověděl koaliční dohodu se stranou zelených, když skotská vláda zrušila svůj klimatický cíl, kterým bylo snížení emisí skleníkových plynů o 75 procent do roku 2030.

Strana nebyla jednotná rovněž v názoru na nový skotský zákon, jenž začal platit počátkem měsíce a má chránit před nenávistnými projevy řadu společenských skupin včetně genderových menšin. Yousaf již dříve zákon označil za reakci na „rostoucí vlnu nenávisti“. Zákon odsoudila například i britská spisovatelka Joanne Rowlingová.

V pondělí Yousaf oznámil svou rezignaci a uvedl, že ve funkci setrvá do výběru svého nástupce. Přežití jeho vlády však závisí také na tom, zda skotští labouristé upustí od svých plánů vyvolat tento týden hlasování o nedůvěře vládě SNP nebo zda bude návrh zamítnut.

Boj o premiérský post

Největším favoritem na jeho nástupce je někdejší šéf SNP John Swinney, píše list The Guardian . Ve čtvrtek potvrdil, že hodlá kandidovat na post v čele vládní strany, a tedy i příštího šéfa kabinetu. Sázkové kanceláře už dokonce přestaly na vítězství Swinneyho přijímat sázky.

Představitelé SNP očekávají, že se jim podaří přesvědčit bývalou ministryni financí Kate Forbesovou, aby se vzdala svých ambicí ve prospěch Swinneyho a vyhnula se tak dalšímu ostrému souboji o vedení. Ten by mohl ještě více poškodit popularitu strany. Forbesová v loňském souboji o vedení SNP těsně prohrála s Yousafem.

Swinney, který zastával funkci předsedy SNP v letech 2000 až 2004, má podle názoru svých stoupenců mnohem větší šanci než Forbesová získat podporu zelených. Ti by s Forbesovou pravděpodobně odmítali spolupracovat kvůli jejím sociálně konzervativním názorům na potraty, genderovou reformu a manželství lidí stejného pohlaví.

Strach z kritických voleb

Malá naděje na nezávislost však stále žije. Podle průzkumů se podpora ze strany veřejnosti ani po deseti letech výrazně nezměnila. Rozdíl je stále v jednotkách procent, myšlenky na odtržení od Británie se navíc těší velké podpoře zejména u mladé generace, což dává SNP naději do budoucna. „Stále věřím tomu, že nová vlna boje za nezávislost přijde. Další kapitola našeho příběhu určitě nebude stejná jako v roce 2014, ale zcela jistě ji jednou začneme psát,“ myslí si Noon.

Velkým otazníkem jsou blížící se volby ve Spojeném království, nejpozději se odehrají v lednu příštího roku. Podle premiéra Rishiho Sunaka je však mnohem pravděpodobnější, že Britové půjdou k hlasovacím urnám už letos na podzim. A bojovat se bude rovněž o 59 míst vyhrazených pro skotské poslance. SNP na tom přitom podle průzkumů není příliš dobře.

Volby ve Skotsku pak přijdou nejpozději v roce 2026 a mohou definitivně ukončit jakékoli debaty o nezávislosti. „Pokud SNP prohraje tyto volby, je to pro nás konec,“ nechal se slyšet jeden z politických veteránů této strany Tommy Sheppard. Průzkumy jeho někdejší partaji příliš nelichotí, její preference strmě padají, naopak po letech rostoucí skotští labouristé už jsou na dohled.