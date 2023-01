Před změnou pohlaví znásilnila dvě ženy, po protestech nesmí do ženské věznice

Rozhodnutí o přesunu transgender ženy, která před změnou pohlaví jako muž spáchala dvě znásilnění, oznámila premiérka Skotska Nicola Sturgeonová poté, co se objevily obavy o bezpečnost ostatních vězeňkyň. „Doufám, že to pomůže uklidnit veřejnost,“ uvedla Sturgeonová.

„Vzhledem k oprávněným obavám veřejnosti i poslanců v tomto případě mohu parlamentu potvrdit, že tato vězeňkyně nebude uvězněna v ženské věznici Cornton Vale,“ uvedla během interpelací Sturgeonová. „Doufám, že to veřejnost uklidní,“ dodala. Případ vyvolal kontroverzi ve skotském parlamentu i v Londýně.

„Transgenderová žena odsouzená za trestný čin nikdy nemá automatické právo na to, aby si trest odpykávala v ženské věznici,“ uvedla také Sturgeonová.

O případu se debatuje v době, kdy Londýn zablokoval zákon přijatý ve Skotsku, který usnadňuje změnu pohlaví a umožňuje ji bez lékařského doporučení a už od 16 let. To vyvolalo kritiku některých bojovníků za práva žen, kteří tvrdí, že by toho mohli využít násilničtí muži, aby se dostali do prostor určených pro jedno pohlaví, jako jsou například toalety.

Konzervativní vláda Rishiho Sunaka argumentovala, že takový zákon by způsobil „značné komplikace, protože by ve Spojeném království vytvořil dva režimy uznávání pohlaví“, a právní změnu zablokovala.

Skotský decentralizovaný parlament může přijímat vlastní zákony, ale Spojené království může legislativu vetovat, pokud se domnívá, že zasahuje do záležitostí spadajících do národní jurisdikce.

Návrh zákona, který byl schválen v prosinci, učinil ze Skotska první zemi Spojeného království, která podpořila proces sebeidentifikace pro změnu pohlaví, včetně odstranění nutnosti lékařské diagnózy genderové dysforie a snížení minimálního věku z 18 na 16 let.

Sturgeonová označila zablokování zákona ze strany Spojeného království za „frontální útok“ na skotský parlament.