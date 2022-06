Nechci s ním být spojována, žádá změnu jména transgender potomek Muska

„Důvodem požadované změny příjmení je má genderová identita a skutečnost, že již nežiji se svým biologickým otcem. Nepřeji si s ním být spojována jakýmkoli způsobem, tvarem či formou,“ napsal v žádosti o změnu jména potomek Elona Muska, který se narodil jako Xavier Alexander Musk a nyní je z něj transgender žena.

Podle informací portálu TMZ požaduje nové jméno Vivian Jenna Wilsonová, převezme tedy příjmení své matky, spisovatelky Justine Wilsonové. Ta se s Muskem rozvedla v roce 2008 po osmi letech manželství.

Žádost o změnu jména byla k soudu v Los Angeles podána letos v dubnu krátce poté, co Xavier Musk dosáhl osmnácti let, v médiích se však informace a kopie právních dokumentů objevily až nyní. Soudní řízení by se mělo konat v pátek 24. června.

Proč se chce transgender potomek distancovat od svého otce není v žádosti blíže vysvětleno. Jen měsíc po podání žádosti však Musk otevřeně podpořil republikány, jejichž zástupci v Texasu například nesouhlasí „se všemi pokusy uznat transgenderovou identitu“ a podporují opatření, která lidem LGBTQ pomohou s „reintegrativní terapií“, tedy metodou, která tvrdí, že dokáže změnit sexuální orientaci člověka.

V roce 2020 se Elon Musk vyjádřil na Twitteru na téma transgender lidé. „Naprosto translidi podporuji. Ale všechna ta osobní zájmena a označení jsou estetickou noční můrou,“ napsal šéf automobilky Tesla a technologické společnosti SpaceX.

Z manželství s kanadskou spisovatelkou Justine Wilsonovou, která byla jeho láskou na univerzitě, má Musk pět synů: Xaviera (nyní Viviene), Griffina, Damiana, Saxona a Kaie. První Muskův syn Nevada zemřel v roce 2002 v pouhých deseti týdnech života na syndrom náhlého úmrtí kojenců, při kterém dítě přestane zničehonic dýchat.

Po rozvodu s Wilsonovou se miliardář dvakrát oženil a dvakrát rozvedl s anglickou herečkou Talulah Rileyovou.

S kanadskou umělkyní Grimes, jejíž občanské jméno je Claire Elise Boucherová má Musk syna X Æ A-12, kterému museli později nechat oficiálně upravit jméno na X Æ A-Xii. Mají spolu také první Muskovu dceru, holčičku jménem Exa Dark Sideræl. Partneři se rozešli na podzim roku 2021.

VIDEO: Potomek Elona Muska usiluje o změnu jména: