Autorka Přátel se omluvila kvůli postavě Chandlerova transgender rodiče

Podle scenáristky, která legendární seriál vytvořila spolu s Kevinem Brightem a Davidem Cranem, bylo chybou používat pro označení transgender ženy mužská zájmena a také slovo otec. Jednoho z Chandlerových rodičů si v seriálu zahrála Kathleen Turnerová, která přiznala, že dnes by tuto roli už nevzala.

„Pořád jsme o ní hovořili jako o Chandlerově otci, i když byla transgender. Nechápala jsem tenkrát, jak v tomto případě používat zájmena, takže jsme tu postavu neoznačovali jako ona. To byla chyba,“ řekla nyní Marta Kauffmanová.

Až několik let po odvysílání seriálu tvůrci seriálu přiznali, že Chandlerův rodič byl transsexuál a procházel přechodem z muže na ženu. Vtipy kolem této postavy se soustředily na její volbu nosit šaty a na to, že ostatní postavy mají problémy s používáním správných zájmen.

Hvězdy Přátel po letech ve speciálu legendárního seriálu (2021)

Kauffmanová uvedla, že se teď u svých projektů snaží vytvářet inkluzivní pracoviště a chce, aby se její kolegové cítili bezpečně. „Vyhodila jsem na místě jednoho člověka za to, že si dělal legraci z transgender kameramanky, to se prostě nemůže stávat,“ dodala.

Scénáristka se zároveň opět omluvila za nedostatek černošských hlavních představitelů v legendárním seriálu. V reakci na nedostatek rozmanitosti v Přátelích Kauffmanová přislíbila své alma mater, bostonské Brandeisově univerzitě, čtyři miliony dolarů na vytvoření nadačního titulu profesora na univerzitní katedře afrických a afroamerických studií. Dodala, že se cítí trapně, že v seriálu Přátelé převažuje bílé obsazení.

Před dvěma lety se na téma korektnosti a obsazení vyjádřil i představitel Rosse, herec David Schwimmer. „Bylo mi jasné, že chybí rozmanitost a roky jsem bojoval za to, aby Ross randil se ženami jiné barvy pleti. Jednou z prvních přítelkyň, které jsem v seriálu měl, byla asijská Američanka a později jsem chodil s Afroameričankou. Hodně jsem na to tlačil,“ prohlásil herec v rozhovoru pro list The Gaurdian.

Schwimmerova matka byla prominentní, feministická a aktivistická právnička. On sám měl pocit, že by společnosti měl splácet to, že se mu dobře vedlo. Dodal, že když vidí nespravedlnost, snaží se na to poukázat. „Jsem si velmi dobře vědomý mé výsady heterosexuálního bílého muže, jemuž rodiče mohli zaplatit soukromé školy,“ řekl.

Odmítl ovšem kritiku, že některé vtipy, například ohledně tloušťky jeho seriálové sestry Moniky, by v dnešní korektní době neprošly. Připustil však, že některé věci byly trochu nevhodné nebo necitlivě zobrazené. „Pravda ovšem je, že seriál byl ve své době také průkopnický, jak zobrazoval náhodný sex, chráněný sex, manželství a vztahy homosexuálů,“ dodal Schwimmer v roce 2020.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě. Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.