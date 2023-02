Británie hledá manažerky. Bank of England chce zředit svůj ryze mužský tým

Ženy jsou v současné době ve vrcholných manažerských a zejména ekonomických funkcích ve Spojeném království spíše výjimkami. I například vedení centrální banky Bank of England je nyní ryze mužské. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Zástupce guvernéra Bankof England Dave Ramsden pro list uvedl, že nyní je zastoupení žen asi 35procentní. Proti roku 2014 jde o nárůst asi o 20 procent. Britská centrální banka ale chce, aby se do roku 2028 tato hodnota vyšplhala až na 44 procent. „Stejně jako řada jiných institucí jsme i my v Bank of England udělali velký pokrok. Musíme v tom ale i dál pokračovat,“ řekl Ramsden.

Zlá image ekonomiky

Počet žen ve vedení významných britských ekonomických institucí postupně sice stoupá, ale k rovnováze má ještě daleko. „Bude ještě trvat, než Spojené království dosáhne rovnosti můžu a žen na nejvyšších funkcích v ekonomických sférách,“ říká hlavní poradkyně britského ministerstva financí pro ekonomiku Clary Lombardelliová.

Domnívá se, že problém tkví už v zájmu ženského pohlaví o studium oborů s ekonomickým zaměřením. Počet žen na bakalářském stupni studia je podle ní nedostatečný, ani celková image ekonomiky ve Spojeném království není optimální.

„Když se většiny lidí zeptáte, o čem ekonomika je, řeknou, že o financích a penězích. Nezdá se mi, že by mysleli, že třeba o blahobytu nebo o přerozdělování či o dalších věcech, o kterých my víme, že ekonomika je,“ řekla Lombardelliová na setkání, které uspořádal hlavní ekonom britské centrální banky Huw Pill.

Podle Lombardelliové je tento problém spojen také s nedostatečným počtem žen, které se ekonomickým vzděláním mohou ve Spojeném království pyšnit. Řada žen také podle ní trpí nižší důvěrou v toto povolání. „Spousta žen nechce sebe sama vidět v roli úspěšné ekonomické expertky,“ řekla.

Budou nás brát vážně?

Lombardelliová připouští, že genderová diverzita v ekonomice se od devadesátých let minulého století zlepšila. „Pryč jsou ty doby, kdy ženy ve vedoucích ekonomických funkcích měly mnohdy pocit, že se musí i oblékat jako muži. Bály se, že je jinak veřejnost i někteří jejich kolegové nebudou brát vážně,“ dodává.

Nedávný průzkum organizace Government Ecomic Service (GES), která ve Velké Británii shromažďuje informace o ekonomických odbornících veřejné správy, poukázal na momentální nedostatek ambicí britských ekonomek na povýšení ze svých nynějších funkcí. Jen pouhá čtvrtina z nich totiž čeká, že v dohledné době dojde v jejich případě ke kariérnímu posunu. V případě mužů to byla třetina.

Z dat skupiny GES je také patrné, že ženské pohlaví je nyní ve vrcholných ekonomických pozicích zastoupeno jen z 27 procent. Proti roku 1995 jde sice o více než 22procentní posun, přesto ale podle Lombardelliové nejsou ani tato nynější čísla dostatečná.