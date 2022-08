Rushdieho nemám rád. Překvapilo mě, že přežil, vypověděl útočník

S novináři muž mluvil prostřednictvím videohovoru z okresní věznice Chautauqua. Před soudem znovu stane v pátek. Rushdie se po útoku zotavuje v nemocnici, kde jej už v neděli odpojili od ventilátoru. Autor „dokázal i říct několik slov“, uvedl na Twitteru jeho syn Zafar.

V roce 1989 íránský duchovní vůdce Chomejní vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Rushdie se kvůli fatvě musel léta mnohokrát stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé.

Matar odmítl komentovat, zda se k útoku nechal inspirovat bývalým íránským duchovním vůdcem ajatolláhem Rúholláhem Chomejním. „Respektuji ho. Podle mě to byl skvělý člověk, to je všechno, co k tomu řeknu,“ prohlásil.

Uvedl, že z Rushdieho Satanských veršů četl „jen pár stránek“. O Rushdiem však řekl, že „je někým, kdo napadl islám“. „Nemám toho člověka rád. Nemyslím, že je to dobrý člověk. Nemám ho rád. Vůbec ho nemám moc rád,“ řekl o spisovateli obviněný útočník.

Ačkoliv jeho knihy důkladně nečetl, sledoval autorovy přednášky na YouTube. „Viděl jsem jich hodně. Nemám rád pokrytecké lidi, jako je on,“ prohlásil Matar.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí v pondělí uvedl, že Rushdie „si spolu se svými podporovateli za napadení může sám“. Zároveň ale odmítl, že by Írán byl do útoku na literáta jakkoli zapojen. Matar ve středečním rozhovoru popřel, že by byl napojen na íránské revoluční gardy, ačkoliv stanice NBC dříve informovala, že na sociálních sítích k nim vyjadřoval sympatie.

Nyní Matar čelí obvinění, že pětasedmdesátiletého Rushdieho nejméně desetkrát bodl nožem a několikrát jej udeřil pěstmi během přednášky ve vzdělávacím centru na západě státu New York. Podezřelý vinu popírá. V závěru rozhovoru si postěžoval na podmínky ve věznici.

„Hodně jídla, co dostávám, mi má víra neumožňuje jíst,“ řekl, ale dodal, že „je v pohodě“. Novinářům neodpověděl na dotazy ohledně návštěvy svého otce v Libanonu v roce 2018. Tato cesta jej podle jeho matky změnila tak, že se po návratu jen zavíral v ústraní.