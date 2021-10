Moskva míří do totální karantény. A neočkovaní senioři nesmějí ven až do února

Přísná omezení budou platná od 28. října do 7. listopadu. „Během tohoto období by měla být pozastavena práce všech podniků a organizací na území města Moskvy,“ řekl podle serveru CNN Sobyanin.

Vedení města začátkem tohoto týdne také nařídilo všem neočkovaným obyvatelům starším 60 let, stejně jako neočkovaným lidem trpícím chronickými nemocemi, zůstat doma až do konce února.



Vývoj koronavirové situace v Rusku je velmi nepříznivý. Země v posledních dnech hlásí stále rostoucí počet případů covidu, významně roste také počet úmrtí v souvislosti s virem. Ve středu zaznamenalo Rusko rekordních 1 028 úmrtí.

Premiér Michail Mišustin v úterý na zasedání pracovní skupiny zabývající se covidem řekl, že zdravotnická zařízení jsou přetížená. Také ministr zdravotnictví Michail Muraško připustil, že zdravotnický systém země je pod obrovským tlakem. Léčbě pacientů s covidem se v současné době v Rusku věnuje na 650 tisíc ruských zdravotníků, řekl agentuře Interfax.

I přes jejich nasazení guvernér Orlovské oblasti Andrej Klyčkov nedávno sdělil, že region nemá kapacitu na hospitalizaci dalších pacientů.



Placené pracovní volno

Prezident Vladimir Putin schválil ve středu kvůli zhoršující se epidemické situaci týdenní pracovní volno. S vládní návrhem přišla v úterý vicepremiérka Taťjana Golikovová. Placené pracovní volno bude v zemi od 30. října do 7. listopadu. Koronavirem nejhůře postižené regiony mohou volno vyhlásit už od 23. října.

„S ohledem na současnou situaci rozhodně podporuji návrh na vyhlášení nepracovních dnů s náhradou mezd pracovníků po celé zemi v období od 30. října do 7. listopadu,“ prohlásil podle agentury TASS Putin na setkání s členy vlády.

„Pokud to bude nezbytné, nepracovní dny by mohly být prodlouženy i po 7. listopadu,“ dodal šéf Kremlu a vyzval občany, aby se nechali očkovat. „Máme bezpečnou a efektivní vakcínu. Vyzývám vás, jděte se očkovat. Je to otázka vašeho života a životů lidí kolem vás,“ prohlásil prezident.

3. října 2021

Týdenní volno vyvolalo podle tisku zvýšenou poptávku v cestovních kancelářích, i když úřady nabádají Rusy, aby zůstali doma. Podle cestovní agentury OneTwoTrip již o úterním večeru poptávka stoupla o 130 procent. Avisales také zaznamenal zvýšenou poptávku, ale už nedisponuje levnými letenkami do nejoblíbenějších destinací. Do Tbilisi či Istanbulu lze doletět a vrátit se za přibližně 25 tisíc rublů (asi 7 700 korun), zatímco do Egypta či Dubaje za 55 tisíc a na Kypr za 45 tisíc.

Úřady horšící se epidemickou situaci přičítají zejména pomalé vakcinaci. Plně je naočkována jen asi třetina ruské populace. Agentura AP upozorňuje rovněž na to, že veřejnost je laxní k preventivním opatřením a vláda se příliš neměla k zavedení přísnějších opatření.

Kreml až dosud vylučoval nový celostátní lockdown a zpřísňování restrikcí nechal na jednotlivých regionech. V mnoha z nich mezitím omezili například účast na velkých akcích nebo přístup do divadel, restaurací a dalších zařízení.