Polská vláda se otřásá. Koalici kvůli sporům o televizi opouští strana Dohoda

Poslanci strany Dohoda vystoupí z poslaneckého klubu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a vytvoří vlastní poslanecký klub, oznámil ve středu na Twitteru mluvčí strany Jan Strzežek.



Premiér Morawiecki v úterý požádal prezidenta, aby odvolal šéfa menší koaliční strany Dohoda Jaroslawa Gowina z funkce vicepremiéra. Mluvčí hlavy státu přitom podle agentury PAP uvedl, že prezident návrhu ministerského předsedy vyhoví.

Gowin už v úterý avizoval, že jeho odvolání znamená de facto konec vládní koalice, která je u moci od roku 2015. A podle agentury AP odchod Dohody znamená, že PiS přišla o svou těsnou většinu v parlamentu.

Agentura AFP však už dříve upozornila, že konec Gowinovy strany v koalici nutně neznamená, že se vláda rozpadne. K tomu by bylo zapotřebí vyslovit jí nedůvěru. Mluvčí Práva a spravedlnosti Radosław Fogiel ve středu prohlásil, že odchod Dohody neznamená konec vládní koalice.

„Rozhodně to není konec Sjednocené pravice, nemám strach o většinu v Sejmu (dolní komoře parlamentu),“ nechal se slyšet Fogiel. Podle svých slov doufá, že někteří poslanci Dohody budou nadále spolupracovat s PiS. Nevyloučil nicméně ani scénář menšinové vlády.

Jan Strzeżek @JanStrzezek Decyzją Zarządu Krajowego, @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina. oblíbit odpovědět

Müller odvolání vicepremiéra v úterý odůvodnil Gowinovým laxním přístupem k vládnímu programu obrody země po pandemii. Vicepremiér uvedl, že nesouhlasí se zvyšováním daním střední třídě, které má program zaplatit. Za „nesmyslný“ pokládal také spor Varšavy s Evropskou unií o soudní reformu. Strana Dohoda byla považována za nejumírněnějšího partnera v konzervativní koalici.



Gowin se stavěl také proti návrhu zákona, který předložili poslanci PiS a který je zaměřený proti zpravodajské televizi TVN 24, v níž má rozhodující vlastnický podíl americká společnost Discovery. PiS chce v novele zakotvit, aby média v Polsku mohla patřit jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru.



Vicepremiér navrhoval toto ustanovení rozšířit na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která zahrnuje i Spojené státy.

Podle odpůrců kabinetu má zákon umlčet televizní stanici, která je kritická vůči nynější vládě - a to tím, že by přišla o licenci. Návrh zákona je považován za klíčovou zkoušku pro přežití médií v Polsku, podotkla agentura AP s tím, že současná vláda už léta omezuje nezávislost médií i soudnictví. Do ulic polských měst v úterý vyšly tisíce lidí, aby demonstrovaly na obranu svobody médií.

Polští poslanci se mají návrhem kontroverzního zákona zabývat ještě během středy. Mluvčí polské vlády Piotr Müller uvedl, že zákon podle něj projde navzdory sporu v koalici. PiS podle AP očekává, že novelu podpoří někteří opoziční zákonodárci, včetně krajně pravicových politiků.

Dziennik Gazeta Prawna píše, že odvolání Gowina nemusí být jedinou změnou v polské vládě, mohly by se týkat mimo jiné ministerstva vnitra nebo kultury a sportu. Svou rezignaci mezitím oznámil náměstek ministra obrany Marcin Ociepa, učinil tak podle svých slov „solidárně“ s Gowinem. Vzápětí ho následovali další dva náměstci z ministerstva rozvoje, práce a technologií, které dosud vedl právě Gowin.