Čtvrtá rezignace za čtyři dny. Polskou vládu opouští šéf diplomacie

11:47 , aktualizováno 11:47

Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz ve čtvrtek podal demisi do rukou premiéra Mateusze Morawieckého. Je to již čtvrtá rezignace v nynějším kabinetu od začátku týdne. V úterý rezignoval také ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski. Czaputowicz se dočkal kvůli načasování svého odchodu kritiky, a to s ohledem na aktuální dění v sousedním Bělorusku.