V Polsku vyšly tisíce lidí do ulic. Brání televizi kritizující vládu

„Svobodná média, svobodní lidé, svobodné Polsko,“ znělo heslo demonstrací. Podle hlavního organizátora protestů, Výboru na obranu demokracie (KOD), se protesty konaly v 93 městech, včetně Varšavy, kde si slovo vzal polský expremiér a bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk, který se nedávno vrátil do polské politiky jako vůdce liberální opozice.

„Jedním z nedůležitějších opor demokracie jsou svobodná a nezávislá média. Vláda Práva a spravedlnosti (PiS) připravila novelu, jejímž cílem je návrat ke komunistickému vzoru jednotných médií s jednotným sdělením,“ prohlásil Tusk. „Nevyhrajete, protože nebudeme mlčet, ale budeme hlasitě křičet a nebudeme naslouchat vašim lžím,“ vzkázal vládnímu táboru.

Sejm, dolní komora polského parlamentu, by měl o zpřísnění pravidel pro zahraniční vlastnictví médií hlasovat již ve středu. Čistě technicky má zákon zabránit mimoevropským vlastníkům získat kontrolní balík nad mediálními firmami v Polsku, ale v praxi má přimět americkou společnost Discovery k prodeji kontrolního podílu v TVN, jejíž součástí je více kanálů včetně zpravodajské stanice TVN 24. „V sázce je pověst Polska, pokud jde o svobodu médií i jako místa pro podnikání zahraničních společností,“ poznamenala agentura AP o nadcházejícím hlasování.

„Pokud by se stalo, že by TVN 24 přišla o licenci, byl by to konec demokracie a svobody slova,“ řekla Reuters ve Varšavě šestašedesátiletá návrhářka Iwona Leliwaová-Kopystyńská.

„Přáli byste si, aby polská média mohl bez jakýchkoli omezení a překážek získat kdokoli z celého světa?“ ptal se během dnešní tiskové konference premiér Mateusz Morawiecki. Jeho strana PiS tvrdí, že chce zabránit tomu, aby země jako Rusko nebo Čína převzaly kontrolu nad polskými médii. Ale kritici za novelou vidí snahu umlčet nejoblíbenější zpravodajskou televizi TVN 24, kterou skupina Discovery vlastní prostřednictvím firmy registrované v NIzozemsku.

PiS tvrdí, že zahraniční mediální skupiny narušují veřejnou diskusi v Polsku způsobem, který porušuje polské zájmy. Ale zákonem riskuje narušení vztahů s klíčovým koaličním spojencem. TVN, jejíž hodnota se odhaduje na více než miliardu dolarů, představuje největší americkou investici v Polsku, upozornila agentura Reuters.

Dodala, že podle kritiků vláda kráčí ve stopách maďarského premiéra Viktora Orbána, který je blízkým spojencem PiS. Maďarská veřejnoprávní média se stala z velké části ústy vlády, zatímco desítky dalších médií musely skončit, anebo je převzali podnikatelé spojení s vládními zájmy. Podobně v Polsku se veřejnoprávní televize již podle kritiků kabinetu stala jen hlasatelem vládní propagandy.