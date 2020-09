V Severním Porýní-Vestfálsku vyhrál Laschet, chce být nástupcem Merkelové

Pro zemského premiéra Armina Lascheta (CDU) to znamená posílení jeho vlivu před prosincovým stranickým sjezdem, na němž si CDU bude volit nové vedení. Laschet se chce postavit do čela CDU a v příštím roce jít do celoněmeckých parlamentních voleb jako kancléřský kandidát strany.



V případě sociálních demokratů naopak výsledek znamená ztrátu dosavadního komunálního vlivu, a to ve prospěch ekologické strany Zelení. Ta si připsala 20 procent hlasů, což je oproti výsledku z roku 2014 s 11,7 procenta hlasů výrazný růst popularity.

Liberální Svobodnou demokratickou stranu (FDP) podpořilo 5,6 procenta voličů, protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) pět procent voličů a postkomunistickou Levici 3,8 procenta hlasujících.

Volební účast činila 51,5 procenta, což bylo o 1,5 procentního bodu více než v komunálních volbách v roce 2014 a o zhruba deset procentních bodů více než při loňských eurovolbách. Severní Porýní-Vestfálsko je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější německou spolkovou zemí, volit zde mohlo 14 milionů lidí.