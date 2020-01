Kolorované záběry ukazují hrůzu Osvětimi, k vidění jsou vůbec poprvé

Dvoudílnou dokumentární sérii Osvětim v barvě, uvede na konci ledna televizní kanál More4. Uvnitř nabídne rozhovory s šestnácti přeživšími holokaustu, kterým je přes osmdesát let. Dokument namluvil herec Ben Kingsley, který si zahrál v oscarovém snímku Schindlerův seznam.

Podle deníku The Times je to vůbec poprvé, co někdo koloroval černobílé záběry natočené uvnitř osvětimského koncentračního tábora pro potřeby televizního dokumentu. Za druhé světové války uvnitř táborů vzniklo také několik originálně barevných filmů.

Dokument bude uveden u příležitosti 75. výročí osvobození tábora smrti sovětskou armádou 27. ledna 1945. Podle tvůrců „obarvení“ pomůže zprostředkovat bezprecedentní hrůzy holokaustu. A to především mladé generaci.

„Kolorizace černobílého archivu je jednou z možností, jak tuto historii zpřístupnit mladšímu publiku a ukázat divákům záběry s mnohem větší lidskostí a emocemi,“ vysvětluje režisér snímku David Shulman.

Podle něj dokument nabídne zcela nový pohled na holokaust. Tvůrci se podle listu The Guardian věnují například otázkám dopadu holokaustu na romskou komunitu, roli židovského odporu uvnitř i vně ghett nebo zničení židovské kultury. Kromě záběrů nabídne dokument také kolorované fotografie.

Podle Shulmana zintenzivnil jeho snahu o zaznamenání skutečných příběhů fakt, že počet lidí, kteří jsou schopni poskytnout svědectví o zločinech nacistů z první ruky se neustále snižuje. Další motivací byla pro autory narůstající vlna antisemitismu, které se chtějí postavit právě vyprávěním nacistických hrůz.

Události holokaustu by mohly zestárnout

V dokumentu promlouvá také česká přeživší holokaustu Mindu Hornicková. Dnes devadesátiletá žena dostala minulý měsíc Řád britského impéria za léta práce, která zasvětila připomínání zločinů holokaustu. Hornicková přijela do Osvětimi roku 1942 jako dvanáctiletá společně s matkou a třemi sourozenci.



„Obávám se, že postupem času by mohly tragické události holokaustu zestárnout. Mohlo by se zapomenout na utrpení a ztrátu šesti milionů nevinných lidí. A to by pro mě bylo nesnesitelné. Je důležité, aby děti o holokaustu věděly a varovaly budoucí generace,“ říká Hornicková.

Producent dokumentu Sheldon Lazarus doufá, že série pomůže odstranit bariéru, která odděluje současné publikum od reality holokaustu. „Nesmíme zapomenout na zvěrstva minulosti,“ vysvětluje.

Kolorizace archivních filmů se v posledních letech stala mocným nástrojem k oživení dějin dvacátého století pro moderní publikum. Režisér Peter Jackson loni uvedl dokument s názvem „They Shall Not Grow Old“, ve kterém obarvil historické záběry britských vojáků v bojích první světové války.

Digitální kolorizace využívá k analýze šedých záběrů počítačový program, který posléze přiřadí jednotlivým předmětům realistické odstíny barev.

