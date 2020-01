Fóra o holokaustu se účastní desítky státníků. Babiš si poslechl přeživší

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Do programu fóra nazvaného Připomenout si holokaust, bojovat proti antisemitismu se počítá už středeční večeře, již pro účastníky uspořádal izraelský prezident Reuven Rivlin. Ústředním bodem bude čtvrteční vzpomínkové setkání v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad vašem, kde se počítá s projevy mnoha účastníků.

V americké delegaci je kromě amerického viceprezidenta Mikea Pence i předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Přijet měl i prezidentův poradce a zeť Jared Kushner, ve středu ale účast odřekl kvůli počasí, jež ho zaskočilo ve Švýcarsku. Nedokázal by dorazit včas.

Premiér Andrej Babiš přijel do Izraele z pověření prezidenta Miloše Zemana. Podle Babiše je akce důležitá, protože v Evropě roste vlna antisemitismu. Navíc mají státníci možnost probrat i aktuální politickou situaci ve světě.

Český premiér si ve čtvrtek poslechl osudy tří žen pocházejících z rodin, jež před válkou žily v Československu a které přežily holokaust. Jedna z nich, Eva Morrisová, opustila své rodné Boskovice s rodinou v den, kdy bylo Československo přepadeno německým vojskem, a poprvé se vrátila až po téměř 50 letech.



„Ty příběhy jsou neuvěřitelné v tom, že my všichni si málo uvědomujeme to, že je fantastické, že vůbec žijeme. Pro ty lidi byl život to nejcennější,“ řekl Babiš. Vyprávění podle něj bylo dojemné.



Babiš se také setká s předsedou Evropského židovského kongresu Mošem Kantorem, odborníkem na Blízký východ Amosem Giladem nebo s lídrem opozice Bennym Gancem.

Zelenskyj přenechá své místo na pietní akci přeživším

Na světové fórum dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se společně s dalšími členy vládní delegace vzdal svých rezervovaných míst na vzpomínkové akci v památníku Jad vašem. Přeživším bylo totiž podle izraelských médií určeno jen třicet z celkových osmi set míst.

„Dozvěděli jsme se, že řada přeživších holokaustu nedostala příležitost navštívit světové fórum o holokaustu. Naše delegace jim přenechala místa, stejně jako několik izraelských ministrů,“ napsal ukrajinský prezident na Twitteru. „Tito lidé si zaslouží poctu nejvíce ze všech,“ dodal.



Zelenskyj se tedy osobně nedostaví do památníku Jad vašem, kde má pronést projevy řada účastníků fóra. Podle listu Times of Israel vzbudil fakt, že na pietní akci byla přisouzena přeživším jen nepatrná část míst, mezi pamětníky rozhořčení.

Zástupci památníku Jad vašem v reakci na krok Ukrajiny uvedli, že jim oznámení prezidenta Zelenského připadá matoucí. V minulých dnech prý uspokojili žádosti všech přeživších, kteří se přihlásili a chtěli se akce zúčastnit.

První světové fórum o holokaustu se konalo v roce 2005 v polském Krakově u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, kde nacisté zabili 1,1 milionu lidí, z nichž většina byli Židé. Pořadatelem čtvrtého fóra byly před pěti lety Praha a Terezín.



Ačkoli se toto mezinárodní setkání konalo dvakrát v Polsku, v Jeruzalémě ve čtvrtek bude chybět polský prezident Andrzej Duda. Odřekl účast kvůli tomu, že nedostal nabídku promluvit při ceremonii v památníku Jad vašem a že ji dostal ruský prezident Vladimir Putin.