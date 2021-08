Těsná prohra s USA bolí. Proč čínská sportovní mašina uznává jen zlato

Bylo to o fous. Chyběly dvě zlaté medaile – a Čína mohla být nejúspěšnější zemí tokijské olympiády. I tak její sportovci posbírali úctyhodných 38 zlatých a skončili celkově druzí za Spojenými státy. Ostatní země by to braly všemi deseti. Ale ambiciózní Čína?