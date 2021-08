Přes milion Američanů se nechal svévolně naočkovat třetí dávkou

Odhadem 1,1 milionu lidí, kteří obdrželi vakcínu společnosti Pfizer nebo Moderna, se vrátilo pro třetí, neoprávněnou posilovací dávku, uvedl web americké televizní zpravodajské stanice ABC s odvoláním na interní dokument CDC.

A to do odhadu nejsou zahrnutí lidi, kteří obdrželi jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson, a poté získali i druhou dávku. Nejvíce zájemců o posilovací dávku bylo na Floridě, v Ohiu, Kalifornii, Illinois a Tennessee.

Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla v dubnu uvedl, že je „pravděpodobné“, že plně očkovaní lidé budou potřebovat třetí dávku, a to do roka od ukončeného primárního očkování. Také šéf společnosti Johnson & Johnson Alex Gorsky už na počátku roku hovořil o tom, že bude zřejmě nutné se nechat proti covidu očkovat rok co rok, podobně jako se postupuje proti sezonní chřipce.

Američtí regulátoři teprve před třemi dny schválili podání třetí posilující dávky vakcíny proti covidu-19 osobám po transplantaci a dalším lidem s vážně oslabenou imunitou.

Všichni ostatní, kteří byli plně naočkováni, v tuto chvíli třetí dávku vakcíny potřebovat nebudou, uvedl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

„Tento krok má zajistit, že naši nejzranitelnější... budou lépe chráněni proti covidu-19,“ uvedla před oznámením FDA ředitelka CDC Rochelle Walensky.

Ta před několika dny v televizi CNN také řekla, že jinak vakcíny fungují výjimečně dobře proti koronavirové variantě delta, protože zabraňují závažným onemocněním a úmrtím. „Ale co už nedokážou, je zabránit přenosu,“ připustila s tím, že v zásadě je v tomto ohledu již jedno, zda je člověk očkovaný, či nikoli.

Rozhodnutí FDA pro třetí dávky se týká asi tří procent dospělých Američanů, kteří patří k této rizikové skupině. Podání třetí dávky široké veřejnosti USA dosud neschválily.

Nabídnout třetí dávku vakcíny lidem se sníženou imunitou se již rozhodlo několik dalších zemí včetně Francie a Izraele, který přeočkování nabízí také lidem starším 60 let.

Světová zdravotnická organizace (WHO) naopak minulý týden vyzvala k pozastavení přeočkovávání covidovou vakcínou s tím, že přednost by mělo mít očkování v chudších zemích.