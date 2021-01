Německý rok s covidem: od mírného rizika po karanténu. Kde se stala chyba?

Bylo to před rokem touto dobou, kdy bavorská armádní laboratoř potvrdila první výskyt do té doby neznámého viru z Číny na území Německa. „Pamatuji si, že bylo pondělí 27. ledna 21:17 hodin. V tu chvíli to všechno začalo. Měli jsme před sebou něco, s čím jsme se dosud nesetkali, a nikdo nevěděl, co bude dál,“ popisuje dobu přesně před rokem lékař z nemocnice v Mnichově, do níž ten večer přijel 33letý muž s příznaky podobnými chřipce.