Německo zvažuje téměř úplné zastavení letů do země, bojí se mutací viru

16:13

Německá vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Uvedl to německý ministr vnitra Horst Seehofer, jenž představil plány, jak by se daly drasticky omezit cesty do Německa. Ke zvažovaným opatřeními patří i uzavření hranic vůči regionům, kde jsou zmutované kmeny koronaviru více rozšířené.