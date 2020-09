Němci kritizují Česko a vzkazují: Podívejte se na naše opatření. Fungují

Je pátek ráno, 18. září. Informace o počtu nově nakažených infekcí covid-19 za poslední čtyřiadvacet hodin hovoří jasně – Česká republika poprvé překročila hranici tří tisíc případů. Aktuální číslo zní 3130.

Německo má o 1214 nově nakažených méně. Jenže je, co do počtu obyvatel, osmkrát větší. „Na jaře pohlížela vaše země na Německo jako na rizikovou oblast, česká vláda uzavřela ze dne na den hranice, a zkomplikovala tak pracovní život tisícům pendlerů, kteří jezdí do Německa za prací. Teď se situace obrátila, rizikoví jste pro nás vy,“ říká odborník z oblasti hospodářského sektoru v Bavorsku, který si nepřál být jmenován.